Rotary fará porco à paraguaia

O Rotary Club realizará no domingo próximo, dia 27, um evento no salão da quadra da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE).

Na ocasião, será servido porco à paraguaia, a partir do meio-dia. O ingresso individual está sendo vendido a R$ 70,00, sem bebida inclusa.

Crianças até 10 anos não pagam. Para adquirir os ingressos, basta procurar algum rotariano. De acordo com o informado, é esperado um público de 250 pessoas.

O dinheiro arrecadado será investido para reforçar o banco ortopédico do Rotary Club e parte vai para a Fundação Rotária que investe na campanha da poliomielite.