Aluno da Etec de Vargem é selecionado para intercâmbio cultural na Inglaterra

O estudante Miguel Eduardo Felipe, de 17 anos, foi selecionado para participar do Programa de Intercâmbio Cultural promovido pelo Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CEETEPS). A experiência acontecerá em Liverpool, na Inglaterra, com duração prevista de 30 dias, entre 31 de maio e 1º de julho de 2025, com o objetivo de que o aluno aprimore os conhecimentos na língua inglesa.

Filho de Valéria Jeronimo Felipe e Francisco Donizete Felipe, Miguel é aluno da Escola Técnica Estadual (Etec) de Vargem Grande do Sul, onde cursa o Técnico em Manutenção e Suporte em Informática no período noturno. Além disso, está matriculado na 3ª série do Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Administração, no período da manhã.

À Gazeta de Vargem Grande, Miguel comemorou a sua classificação para o intercâmbio. “Fiquei surpreso com a oportunidade. Muito feliz, animado e um pouco ansioso”, relatou.

A conquista da vaga ocorreu por meio de processo seletivo realizado pela Assessoria de Relações Internacionais (ARInter) do CEETEPS, que ofereceu 243 bolsas para cursos intensivos de inglês na Inglaterra, Estados Unidos ou Irlanda, ou curso intensivo de língua espanhola, na Argentina, a serem realizados no primeiro semestre de 2025. O processo seletivo do Programa Intercâmbio Cultural foi destinado apenas aos estudantes das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs).

O objetivo do programa é incentivar o aprimoramento da formação dos estudantes, proporcionando uma experiência de estudo e imersão cultural que visa desenvolver, principalmente, o domínio de língua estrangeira.

Segundo o explicado, o intercâmbio cultural também se propõe a fortalecer competências e habilidades relacionadas à interculturalidade e à aspectos socioemocionais dos estudantes, contribuindo para a formação integral destes, de modo a garantir uma melhor formação e inserção no mercado de trabalho.

A seleção dos participantes levou em conta a frequência escolar e o desempenho acadêmico, conforme critérios estabelecidos em edital.

A Etec de Vargem Grande do Sul comemorou a seleção do estudante com entusiasmo. “Nós, da Etec de Vargem Grande do Sul, estamos muito felizes por essa conquista!”, declarou.