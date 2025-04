Atenção Servidores Públicos!!!

Informe Publicitário

Mais uma grande e fundamental conquista do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais-SSPM na área da Saúde para o Funcionalismo Público Municipal de Vargem Grande do Sul.

A partir de agora vocês possuem através do Sindicato em Parceria com a Ampla +, além do Pronto Atendimento 24 horas em Clínica Médica Generalista, mais quinze especialidades médicas sem custo em consultas por telemedicina que são elas:

Angiologia, Cardiologia, Dermatologia, Gastroenterologia, Geriatria, Ginecologia, Neurologia, Nutrição, Oftalmologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Pediatria, Psiquiatria, Psicologia e Urologia.

Para utilizar estes benefícios, basta acessar o site www.amplamaisbeneficios.com.br, clicar no canto superior direito a aba Telemedicina ou baixar o aplicativo Ampla Mais Benefícios disponível tanto para Android quanto para IOS.

Se você ainda não faz parte do Sindicato, saiba que todos os benefícios do Plano Assistencial Ampla + estão inclusos na mensalidade Sindical! Não fique de fora! Venha se associar!

SEU PLANO DE SAÚDE ESTÁ CARO OU DEMORANDO PARA AGENDAR SUAS CONSULTAS E EXAMES?

Empresa de Vargem Grande do Sul, através do Plano de Assistência à Saúde Ampla + lança aplicativo para utilização do beneficiário e libera 16 especialidades médicas sem custo! Entre elas Cardiologista, Pediatra, Ginecologista e Psicólogo.

Com planos para pessoa Física e Jurídica, rede de atendimento médica odontológica em 16 estados e mais de 400 municípios, a empresa com sede em Vargem Grande do Sul coloca a partir deste Domingo de Páscoa, dia 20 de abril, à disposição de seus beneficiários, o Aplicativo Ampla Mais Benefícios disponível para ser baixado nas plataformas google e IOS.

Com ele o beneficiário do plano consegue:

Consultar a rede credenciada

Realizar agendamentos de consultas médicas odontológicas e exames laboratoriais e por imagem presenciais.

Realizar consultas on-line via telemedicina tanto pronto atendimento, como agendadas em 16 especialidades conforme abaixo:

Consultar carteirinhas do plano

Quais as coberturas que o plano oferece?

• Orientação Médica 24h

• Assist. Médica – Até 80% de desconto em consultas.

• Assist. Laboratorial – Até 80% de desconto em exames.

• Assist. Odontológica – Até 60% de desconto em procedimentos.

• Assistência Funeral – R$ 6.136,83 + Traslado Nacional.

• Seguro de Vida Morte Acidental – R$12.273,66

• 6 meses de cesta alimentação em caso de morte do titular de R$ 250,00

• Seguro de Vida Invalidez permanente total ou parcial por acidente – R$ 12.273,66

• Desconto em Medicamentos – até 70% em desconto nas farmácias credenciadas.

• Consultas através de Telemedicina

• Central de Atendimento para agendamento de consultas

• Sem carências para utilização.

• Cartão físico para todos os beneficiários.

• Aplicativo

Quais planos posso contar?

Plano Individual Cobertura completa somente titular mensalidade R$ 35,00

Plano Família Cobertura completa Titular, Cônjuge, Filhos até 18 anos* R$ 49,90 *

Plano Familiar Cobertura completa Titular, Cônjuge, Filhos até 18 anos*, Pais, Sogros R$ 69,90*

Plano Familiar + Cobertura completa Titular, Cônjuge, Filhos*, Pais, Sogros, Irmãos* R$ 89,90

Plano Sênior + Sem a cobertura do funeral e seguro de vida. Titular e cônjuge (maior de 75 anos)

R$ 21,90 *

A composição dos valores é para a família e não por pessoa ex: Titular cônjuge e 4 filhos até 18 anos, total 6 pessoas: Todas as coberturas e o valor do plano permanecem em R$ 49,90

Atenção empresários!

Valores diferenciados para empresas e possibilidade de incluir a cobertura do programa PAP-Programa de Apoio Pessoal e Emocional Ampla + atendendo a resolução normativa NR-1

O que é o programa?

Este benefício exclusivo proporcionará suporte especializado em diversas áreas, garantindo apoio integral para os desafios do dia a dia tais como:

• Psicológica, Financeira, Jurídica, Nutricional, Física, Fisioterápica, Social Pedagógica e Pet consultoria

Onde contratar o Plano Ampla +?

Em Vargem Grande do Sul, na Rua Quinzinho Otavio, nº 16, através do site: www.amplamaisbeneficios.com.br, 0800-024-4262 ou a corretora de seguros mais próxima de você.

Conheça mais de nossos benefícios em www.amplamaisbeneficios.com.br

Importante: Para as empresas e pessoas que já possuem nosso plano, é só baixar o aplicativo e utilizar