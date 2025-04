Câmara entregou Prêmio Mulheres Destaques do Ano

Quatro mulheres que realizam trabalhos importantes na sociedade vargengrandense foram homenageadas pela Câmara Municipal durante sessão solene ocorrida na última sexta-feira, dia 11 de abril, na Sociedade Brasileira Beneficente (SBB). Na ocasião, Milene Bertolotto de Alcântara, Ana Cláudia da Silva Oliveira, Simone de Oliveira e Cristiane Coracini Morandin receberam o prêmio Mulheres Destaques do Ano, em uma solenidade que contou com a presença de familiares e amigos das homenageadas. O Prêmio Mulheres Destaques do Ano tem como objetivo homenagear, anualmente, no mês de março, as mulheres que se destacaram no exercício de suas atividades, neste município, no âmbito social, cultural, econômico, político, segurança, dentre outros segmentos.

Durante sessão solene, mulheres foram homenageadas pela Câmara

A Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul homenageou quatro mulheres com o prêmio Mulheres Destaques do Ano, na noite de sexta-feira, dia 11, durante sessão solene que contou com a presença dos vereadores, autoridades municipais, familiares e amigos das homenageadas. Receberam o prêmio outorgado pelos vereadores, a empresária Simone de Oliveira, a médica Cristiane Coracini Morandin, a empresária Milene Bertolotto de Alcântara e a empreendedora social Ana Cláudia da Silva Oliveira.

A entrega do prêmio a Simone de Oliveira e a Cristiane Coracini Morandin foi uma iniciativa do vereador Paulo César da Costa, o Paulinho da Prefeitura (Podemos). Já para Milene Bertolotto, a iniciativa foi da vereadora Vanessa Salmaço Martins, a Dra. Vanessa (PL). A indicação de homenagear Ana Cláudia da Silva Oliveira foi da vereadora Giovana Aparecida de Carvalho da Silva (MDB).

O Prêmio Mulheres Destaques do Ano foi criado através da Resolução nº 4, de 19 de setembro de 2017, de iniciativa do vereador Laércio Inácio Anacleto. O objetivo da premiação é homenagear, anualmente, no mês de março, as mulheres que se destacaram no exercício de suas atividades no município, no âmbito social, cultural, econômico, político, segurança, dentre outros segmentos.

A cerimônia, que aconteceu na Sociedade Brasileira Beneficente (SBB), foi conduzida pelo presidente da Casa de Leis, Maicon do Carmo Canato (Republicanos).

Na mesa de autoridades, estava o prefeito Celso Luís Ribeiro (Republicanos), o vice-prefeito Guilherme Contini Nicolau (MDB), o delegado de Polícia Civil Antônio Carlos Pereira Júnior, o delegado da Seccional de São João da Boa Vista Eduardo Denadai Campos, a delegada aposentada Anna Valéria Annunziata Gabricho, o padre Antônio José Carossi da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, a diretora do Departamento de Cultura e Turismo, Márcia Aparecida Ribeiro Iared e o diretor do Departamento de Planejamento e ex-prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB).

Fotos: Reportagem

Estavam presentes os vereadores Amarildo Guimarães de Figueiredo, o Ratinho Tendas (Pode), Antônio Sérgio da Silva, o Serginho da Farmácia (Cidadania), Felipe Augusto Gadiani (PSD), Giovana Aparecida de Carvalho da Silva (MDB), Gustavo Henrique Bueno (PL), João Batista Cassimiro, o Parafuso (PSD), João Carlos Dias Nunes, o Joãozinho da Força (Republicanos), Paulo César da Costa, o Paulinho da Prefeitura (Podemos), Rafael Coracini Mendes (MDB), Vagner Gonçalves Loiola, o Bilu (Solidariedade), e Vanessa Salmaço Martins, a Dra. Vanessa (PL).

O presidente da Casa de Leis deu as boas-vindas a todos e falou da importância da solenidade. Em seguida, todos os presentes entoaram o Hino Nacional Brasileiro e o Hino de Vargem Grande do Sul.

Após, a diretora de Cultura Márcia Iared leu um texto especial para as mulheres e Lucas Buzato cantou a oração do Pai Nosso.

Foi lida uma biografia de cada homenageada. Em seguida, Paulinho entregou o prêmio para Simone Oliveira e, após, para Cristiane Coracini Morandin. A vereadora Vanessa entregou o prêmio para Milene Bertolotto de Alcântara e a vereadora Giovana entregou para Ana Cláudia da Silva Oliveira.

Os três vereadores que propuseram as indicações fizeram uso da tribuna, bem como as homenageadas, que estavam muito emocionadas e agradeceram o recebimento da honraria. Também fez uso da tribuna o empresário José Luiz Morandin e o prefeito Celso Ribeiro.

Com Lucas Buzato cantando a música ‘Como é grande o meu amor por você’, do cantor Roberto Carlos, as homenageadas receberam rosas de seus filhos.

Após, o presidente Maicon falou às homenageadas sobre a importância do prêmio e agradeceu por todo o trabalho que realizam pela cidade. As homenageadas foram convidadas para um brinde e receberam os cumprimentos de todos os presentes. Após, teve uma recepção aos presentes proporcionada pelas homenageadas.

Biografia Milene Bertolotto de Alcântara

Milene Bertolotto de Alcântara é empreendedora, fundadora de uma loja de roupas femininas e idealizadora do movimento MOVIMENTE-SE. Nascida e residente em Vargem Grande do Sul/SP, construiu sua trajetória com propósito e impacto na comunidade.

Formada em Pedagogia e pós-graduada em Psicopedagogia Infantil, Milene atuou por 10 anos no setor bancário antes de decidir trilhar um novo caminho no empreendedorismo. Após o nascimento do terceiro filho, optou por se dedicar à família e, aos poucos, encontrou na venda de calçados e roupas uma nova paixão. O negócio, que começou em sua própria casa, cresceu e se transformou em uma loja física, hoje consolidada há 9 anos, com uma equipe dedicada e projetos de expansão para o futuro.

Além do sucesso no varejo, Milene criou o MOVIMENTE-SE, um movimento que conecta mulheres e as inspira a crescer em todas as áreas da vida—física, intelectual, emocional e espiritual. Com eventos como a caminhada solidária e encontros com profissionais da saúde, o movimento já impactou muitas mulheres e segue crescendo, com o objetivo de se tornar uma confraria feminina que promove transformação e união.

Guiada pelos valores de honestidade, fé e respeito, Milene tem como propósito fazer a diferença para sua família e para todas as mulheres que se conectam com ela. Seu lema, “Servir ao próximo”, reflete sua essência de promover bem-estar e empoderamento.

Nos momentos livres, sua maior felicidade é estar com a família, descansar e aproveitar o tempo ao lado do marido e dos filhos.

Biografia Ana Cláudia da Silva Oliveira

Ana Cláudia da Silva Oliveira, nasceu em Andradas, Estado de Minas Gerais, no dia 02 de abril de 1.982.

Filha do Senhor Benedito Gonçalves da Silva e da Sra. Maura Regina Ramos da Silva. Tem a irmã gêmea Ana Paula da Silva e mais uma irmã Aline Aparecida Cavalcanti.

Veio para o Estado se São Paulo ainda bebê, onde viveu e morou até os seus 18 anos na Fazenda Progresso.

Mudou- se para Vargem Grande do Sul, há 24 anos.

Foi casada com Moacir José de Oliveira Júnior (falecido), e dessa união tiveram a filha Maria Clara da Silva Oliveira.

Hoje vive um relacionamento com Flávio Nogueira.

Ana Claudia está cursando o 3º semestre de Pedagogia, trabalha no Colégio Externato como auxiliar e faz estágio no CRAS de nossa cidade.

Precursora do projeto Mulheres Empoderadas cujo objetivo é ajudar as mulheres que passam por alguma situação difícil na vida, recebendo apoio emocional com palestras motivacionais e cursos profissionalizantes, acontecendo assim um encontro onde elas se reúnem. Tal projeto surgiu depois que ficou viúva, momento em que as dificuldades enfrentadas fizeram surgir o desejo de auxiliar outras mulheres nas adversidades da vida. Assim nasceu as Mulheres Empoderadas na cidade de Vargem Grande Grande do Sul-SP.

Mensagem de Ana Cláudia: “A vida é cheia de desafios, portanto estamos unidas no companheirismo e no comprometimento umas com as outras.

Todas nós passamos por momentos difíceis, mas juntas seremos mais fortes.

Uma por todas e todas por uma”.

Biografia Simone de Oliveira

Nascida em 31 de outubro de 1975, na cidade de Vargem Grande do Sul (SP), Simone de Oliveira é uma mulher que carrega nas mãos o legado da terra e no coração o propósito de servir. Engenheira agrônoma, empreendedora rural, mãe, avó e presidente da Associação Setembro, Simone construiu uma trajetória marcada por valores sólidos, compromisso com a coletividade e paixão pelo que faz.

Filha de Carlos Alberto de Oliveira Filho, o saudoso Betão, e de Sueli Aparecida de Oliveira, cresceu em uma família que sempre acreditou no seu potencial. É irmã de Laura, Betinho e Fernando, e neta de Sr. Carlito e Dona Chiquinha, e de Sr. Cidão e Dona Josepha — referências que moldaram sua visão de mundo, seus princípios e seu senso de responsabilidade com as pessoas e com o futuro.

Casada com Ronaldo Rodrigues Vale, seu companheiro de vida, Simone encontra no amor e no apoio do marido a segurança necessária para ser, diariamente, quem ela nasceu para ser: uma mulher forte, sensível e determinada.

Graduada em Engenharia Agronômica pela Unipinhal (1998), Simone especializou-se em tecnologia, inovação, governança e gestão no agro, com passagens por instituições internacionais no Canadá, Suíça e Estados Unidos. Sua jornada profissional é marcada por experiências que vão além do conhecimento técnico — ela representa uma geração de mulheres que vêm ganhando cada vez mais espaço no agronegócio com competência, liderança e coragem.

Fotos: Arquivo Pessoal/Reportagem

Ao longo de sua trajetória, Simone assumiu posições de liderança, como a vice-presidência da Associação dos Bataticultores de Vargem Grande do Sul (ABVGS), além da presidência dessa mesma Associação entre os anos de 2005 e 2007, e hoje integra o grupo Conexão Mulheres da Cooperbatata, que impulsiona a representatividade feminina no campo.

Sua atuação social é profundamente conectada à história da sua família. Há 7 anos, seu pai fundou a Associação Setembro, uma entidade que Simone tem hoje a honra e a responsabilidade de presidir. A instituição apoia e ampara iniciativas essenciais de Vargem Grande do Sul, como o Hospital de Caridade, a APAE, a Mão Amiga, a Casa de Passagem, a Casa Dom Bosco e a Humanitária. Em apenas sete anos de história, a Associação já destinou mais de 3 milhões de reais em doações para essas entidades, promovendo dignidade, esperança e transformação real na vida de milhares de pessoas.

A maternidade, segundo ela, é o papel mais precioso que desempenha. Mãe de Sérgio, Sophia e Benjamin, e agora também avó da doce Celine, Simone vê na família sua maior fonte de inspiração e motivação. Ser exemplo para os filhos e neta é o que a move, dia após dia, a seguir deixando um legado de trabalho, humildade e amor.

Reconhecida como uma das Mulheres Destaques de Vargem Grande do Sul, Simone representa o que há de mais verdadeiro na liderança feminina: a força que acolhe, que constrói pontes, que transforma pelo exemplo.

Seu maior desejo é inspirar outras mulheres a acreditarem em si, a ocuparem com firmeza os espaços que merecem — por competência, por dedicação, e não apenas por representatividade de gênero. Simone sonha com um futuro onde as diferenças não sejam barreiras, mas pontes para um bem maior — na vida, no trabalho, na sociedade e na família.

Biografia Dra. Cristiane Coracini Morandin

Cristiane Coracini Morandin nasceu em 18 de agosto de 1978 no Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul, São Paulo, sendo filha de José Luiz Morandin e Isabel Cristina Coracini Morandin e irmã de Fernanda Coracini Morandin Bombini e Henrique Coracini Morandin. É mãe de Lucas (17 anos) e Leonardo (13 anos), cujas chegadas trouxeram a profunda experiência de viver a beleza da maternidade e amor incondicional e é tia de Rafael, Vitor e Davi. Há 8 anos, teve seu caminho cruzado com Antônio Carlos de Carvalho, estabelecendo desde então uma sólida união, sendo seu grande companheiro de vida.

Desde a infância, demonstrou grande dedicação aos estudos. Seu percurso educacional começou na escola O Caracol, seguido pelo ensino fundamental na Escola Benjamin Bastos e no Colégio Alexandre Fleming. Concluiu o ensino médio no Colégio Orion, em São João da Boa Vista.

Aos 18 anos, ingressou na Universidade Alzira Velano, em Alfenas, onde se formou em Medicina aos 24 anos. Entre 2002 e 2005, fez residência médica em Ginecologia, Obstetrícia e Ultrassonografia na PUC Campinas, conquistando o título de especialista pela Federação Brasileira de Ginecologia\Obstetrícia. Sua busca incessante por conhecimento a levou a se especializar em Ginecologia Endocrinológica no Centro de Atenção Integral a Saúde da Mulher/Unicamp.

Em 2006, iniciou sua prática médica em consultório próprio em Vargem Grande do Sul, contribuindo também nos postos de saúde locais e em plantões no Hospital de Caridade por 6 anos, onde atuou no Sistema Único de Saúde até precisar interromper os serviços prestados nesta instituição em 2011 para enfrentar o maior desafio da sua vida, a gravidez e o diagnóstico de uma doença autoimune grave e rara chamada esclerose sistêmica.

Com uma motivação e determinação inabalável, em 2015, embarcou em uma nova empreitada acadêmica para um melhor convívio da sua doença e para auxiliar as outras pessoas que também convivem com doenças crônicas, cursando pós-graduação em Nutrologia pela Associação Brasileira de Nutrologia e posteriormente Medicina Integrativa pela instituição de ensino Albert Einstein.

Fotos: Arquivo Pessoal / Reportagem

Sempre engajada na educação e conscientização, foi palestrante em várias escolas, instituições, eventos e empresas em Vargem Grande e região. Também participou de várias lives, dentre elas a promovida pela Associação Brasileira de Pacientes com Esclerose Sistêmica em alusão ao dia mundial de conscientização da doença, bem como de entrevistas em programas de televisão e podcasts, destacando-se o podcast retrogosto, promovido pela “Isto é Mulher” e o PodMais, pela Isto é. Foi entrevistada pelo programa Canção Nova na igreja Padre Donizete em Vargem Grande do Sul, programa este dirigido a contar a vida do beato Donizette, onde manifestou a importância da fé e espiritualidade na sua vida e jornada de remissão da doença.

Em 2023, participou como uma das palestrantes do evento internacional “Desert Woman Summit” em Marrocos, sendo a única médica brasileira entre personalidades inspiradoras do empreendedorismo feminino. Em reconhecimento ao seu impacto, foi convidada novamente para palestrar no mesmo evento que acontecerá em maio deste ano, estando com mulheres ícones do empreendedorismo feminino e engajadas em ações sociais.

Membro do grupo Mulheres do Brasil, rede suprapartidária, que reúne mais de 22.000 mil mulheres do Brasil e exterior, Cristiane acredita nas iniciativas contra a violência à mulher, empreendedorismo, igualdade e promoção à saúde, em sintonia com a missão do grupo, presidido por Luiza Helena Trajano. Em Vargem Grande do Sul, ela faz parte da Casa da Amizade e lidera a criação do núcleo do Mulheres do Brasil na cidade.

Cristiane também é conhecida por transformar sua experiência pessoal em um compromisso profissional renovado. Após seu diagnóstico, desenvolveu o Método SEEI, focado em Sono, Estresse, Exercício e Intestino, promovendo a recuperação de saúde, longevidade e bem-estar de seus pacientes

Atendendo na Clínica Morandin há 20 anos e também de maneira remota, integra ciência, empatia e acolhimento, cuidando de pacientes de Vargem Grande do Sul, de diversos estados do Brasil e do exterior, reafirmando seu compromisso com a excelência no atendimento médico e humano, tendo como maior missão e propósito ajudar o próximo a transformar sua saúde, e assim como ela, ter uma vida plena com qualidade além de qualquer diagnóstico.