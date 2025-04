Segurança pública de Vargem terá novos edifícios

Uma antiga reivindicação dos órgãos de segurança pública do município caminha para se concretizar, após as conversações que a atual administração municipal vem realizando com o governo do Estado, visando a construção de novos prédios para abrigar a Delegacia da Polícia Civil, o Batalhão da Polícia Militar, a Delegacia da Mulher e também o Corpo de Bombeiros que deverá se instalar em Vargem Grande do Sul.

Para tratar destes assuntos, o prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) esteve na manhã de terça-feira, dia 15 de abril, em São Paulo, onde se reuniu com o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, acompanhado do deputado estadual Barros Munhoz e do assessor parlamentar, coronel Cordesco.

O prefeito voltou animado após o encontro e a reportagem do jornal Gazeta de Vargem Grande tomou conhecimento que a área onde seriam construídos os novos prédios, está localizada entre a Av. Antônio Bolonha e a Rua São José, em frente à rodoviária municipal e ao lado do Centro de Especialidades Médicas (CEM).

Para fazer frente à construção dos novos prédios, o prefeito disse que serão investidos mais de R$ 3 milhões, o que, segundo publicou nas suas redes sociais, seria um grandioso avanço para a cidade na questão da segurança pública. “Melhorando as estruturas de trabalho, cada uma com sede própria e somando ainda mais com a vinda do Corpo de Bombeiros, que realiza diversos tipos de serviços de urgência e emergência no atendimento à população”, afirmou Celso Ribeiro.

Fotos: Reportagem

Atualmente, a Delegacia de Polícia está localizada na Rua Major Correa, onde também funcionava a antiga cadeia pública. O prédio é antigo, sofreu várias adaptações e há necessidade de mais salas para atender melhor a população.

A Delegacia da Mulher, que já teve prédio próprio, hoje funciona junto à Delegacia Civil e há muito é solicitado que, para um melhor atendimento às mulheres, é necessária uma delegacia voltada somente para as questões que envolvam suas causas.

O prédio atual onde está alojado o Batalhão da Polícia Militar fica um tanto fora de mão, no Jd. Pacaembu. Foi adaptado para acolher os policiais militares, mas carece de uma estrutura melhor para acomodar os policiais e atender as ocorrências, principalmente onde elas acontecem, nos bairros mais distantes do Centro da cidade.

A vinda de um batalhão do Corpo de Bombeiro, só viria a acrescentar ao município que não conta hoje com este importante órgão público de salvamento de vidas humanas, quer seja no combate a incêndios, em casos de acidentes, deslizamentos de terra, resgates ou afogamentos.