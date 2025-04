Painel: Luiza Erundina

Luiza Erundina

A deputada federal Luiza Erundina (Psol), que foi homenageada com o título de Cidadã Vargengrandense por toda sua colaboração com a cidade e destinação de recursos para o município, recebeu o título de Doutora Honoris Causa pela PUC-SP. Em uma sessão solene na última sexta-feira, dia 11, a homenagem reconhece sua trajetória como assistente social, professora da instituição e sua atuação política em defesa dos direitos sociais.

Danutta pré-candidata

A ex-vereadora e ex-presidente da Câmara Municipal, Danutta Rosseto (Republicanos), anunciou em suas redes sociais a sua intenção de concorrer mais uma vez à Câmara dos Deputados, em Brasília. “Acredito do fundo do meu coração que sem representatividade feminina justa não há Democracia”, postou. Nas eleições de 2022, Danutta já havia concorrido como deputada federal, totalizando 4.730 votos.

O decoro voltou

Depois de três sessões de muita discussão e até alguns momentos de baixaria, a Câmara teve na última terça-feira, dia 15, sua primeira reunião com um clima pacífico nessa legislatura. Os vereadores se mostraram mais tranquilos e não houve discussão, com os parlamentares focados na pauta. O vereador Ratinho até brincou, dizendo que tomou suco de maracujá e estava calminho

Números que impressionam

De acordo com o diretor de Saúde, Mário Olinto Merlin Modolo, a Central de Regulação recebe todos os meses 35 mil pedidos de exames, além de 2,6 mil pedidos de consultas com especialistas e 300 solicitações de cirurgias, sendo que algumas precisam ser encaminhadas para outras cidades de referência através da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (CROSS), Secretaria de Estado da Saúde Coordenadoria das Regiões de Saúde.

Valores

Em entrevista à Gazeta, Mário ainda informou que atualmente o custeio mensal de exames laboratoriais e de imagem é cerca de R$ 550 mil, e consulta com médicos especialista (CEM, SASP e CAM) gira em torno de R$ 150 mil por mês.

Lei da transparência na Saúde

Ainda durante à entrevista à Gazeta, Mário comentou sobre a Lei da Transparência da fila de espera na Saúde, de autoria de Gustavo Bueno (PL) e Felipe Gadiani (PSD) e que foi rejeitada na Câmara. Segundo avaliou, a implementação da lei demandaria a contratação de mais servidores. “Seria necessário contratar entre 8 a 10 assistentes administrativos, o que acarretaria um custo anual de R$ 400 mil, além de estrutura para alimentar e manter a listagem de filas conforme exigia o projeto em tempo real”, observou.

Provedoria do Hospital

Ao que tudo indica, o Hospital de Caridade deve permanecer sob a diretoria do interventor José Geral Ramazotti por um bom tempo. A dificuldade de se montar uma chapa com pessoas interessadas em conduzir a entidade é o principal obstáculo para a formação de uma mesa diretora do hospital, de onde sairia um novo provedor da entidade.

