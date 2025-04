Homem vendia drogas pelo WhatsApp e foi detido

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas no dia 15, por volta das 9h45, no Jardim Dolores, na praça localizada entre a Escola José Gilberto de Oliveira Souza e a Creche Municipal Irmã Gertrudes.

A prisão ocorreu durante patrulhamento ostensivo e preventivo realizado pela Polícia Militar. Os policiais viram um rapaz sentado em um banco da praça ao lado de um adolescente e com uma bicicleta próxima. Segundo informações prévias recebidas pela polícia, ele estaria utilizando o WhatsApp para realizar a venda de entorpecentes.

Ao notar a aproximação da viatura, o rapaz teria colocado rapidamente um objeto no bolso da bermuda, atitude que motivou a abordagem por parte dos policiais. Após busca pessoal, não foram localizados materiais ilícitos com os abordados, apenas um aparelho celular modelo iPhone e R$ 160,00 em dinheiro. Entretanto, dentro de uma pochete acoplada à bicicleta, os policiais encontraram duas porções de cocaína e duas porções de maconha, ambas embaladas para comercialização.

Questionado, ele confessou que estava comercializando entorpecentes há alguns meses e informou que havia mais drogas em sua residência, além de uma balança de precisão utilizada para o preparo das substâncias.

Os policiais foram até sua casa e, com a devida autorização do pai e da irmã do suspeito, os policiais realizaram buscas no quarto do rapaz, onde localizaram dez porções adicionais de cocaína, uma porção de maconha e uma balança de precisão com vestígios de droga.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi apresentado na Delegacia de Polícia, onde foi registrado o boletim de ocorrência. O rapaz permanece detido à disposição da Justiça. O adolescente que estava com ele foi liberado no local.