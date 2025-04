Veículo furtado foi localizado no Jardim Paulista

Um automóvel que havia sido furtado foi localizado no domingo, dia 13, por volta das 19h, no Jardim Paulista. A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local.

O proprietário informou aos policiais que encontrou seu veículo na Avenida Pérola da Mantiqueira, no Jardim América, levando-o até as proximidades de sua residência.

Diante do ocorrido, os policiais acionaram o Plantão Policial Permanente de São João da Boa Vista. A delegada de Polícia Civil solicitou a apresentação formal da ocorrência. O procedimento foi necessário, uma vez que, no momento do furto, a vítima não havia realizado o bloqueio do veículo pelo plantão policial.

A perícia técnica foi dispensada, pois o local onde o veículo foi encontrado já havia sido alterado, impossibilitando a análise pericial. O rapaz e o veículo foram então encaminhados ao plantão policial, onde foi elaborado o Boletim de Ocorrência Policial Civil (BOPC) referente ao furto de veículo.

Foi também lavrado o auto de exibição, apreensão e entrega, que formalizou a devolução do automóvel ao proprietário. Após os procedimentos legais, a vítima foi liberada e acompanhada pelos policiais de volta à sua residência.