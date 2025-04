Alunos iniciam participação no Proerd em São Sebastião da Grama

Iniciativa da Polícia Militar em parceria com o Departamento de Educação busca conscientizar sobre prevenção às drogas e à violência

Os estudantes dos 5º anos das escolas da Rede Municipal de Ensino de São Sebastião da Grama iniciaram, nesta semana, as atividades do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd). A ação é fruto de uma parceria entre a Polícia Militar e o Departamento de Educação do município.



O Proerd tem como principal objetivo oferecer aos alunos ferramentas para que façam escolhas seguras e responsáveis ao longo de suas vidas, especialmente no que se refere à prevenção do uso de drogas e da prática de atos violentos. As aulas são conduzidas por policiais militares capacitados, que atuam de maneira dinâmica, interativa e educativa, buscando engajar os estudantes por meio de uma metodologia adaptada à faixa etária.

No programa, a abordagem utilizada favorece o diálogo e promove a reflexão, contribuindo para o fortalecimento da autoestima e da responsabilidade individual e coletiva dos alunos. Além disso, o conteúdo é elaborado com base em estudos atualizados sobre prevenção e comportamento infantojuvenil.



A iniciativa é tradicionalmente realizada em diversas cidades do estado há muitos anos e tem apresentado resultados positivos, sendo reconhecida como uma importante ferramenta de apoio à formação cidadã dos estudantes.