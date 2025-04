Gente e Fatos

Encontro de amigos

O vargengrandense Mario Poggio Jr. almoçou no dia 16 de abril com colegas do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas do Estado e também com o professor Lucena, especialista em Tribunal do Júri. O evento foi no Restaurante da Padaria Santa Tereza, a mais antiga do Brasil em funcionamento, fundada em 1872, localizada no Centro de São Paulo. No sentido horário, estão Mario Poggio; dra. Sueli Souza Santos; dra. Luciany Yanaguisawa; dra. Fátima César Silva; contador Gessé Lourenço Barbosa e o professor doutor Valdemir Lucena de Araújo, especialista em Tribunal do Júri e Prerrogativas de Advogados

Walter Bueno no show do cantor Daniel

O produtor executivo de shows Walter Bueno esteve em Alpinópolis (MG) no último sábado, dia 19, onde curtiu o show do cantor Daniel. O conhecido cantor está atualmente com um programa na Globo aos domingos de manhã e está no escritório da Booking Music, na qual Walter trabalha. No escritório, estão também nomes como Alok, Ana Castela, Guilherme e Santiago, Luan Pereira, Gustavo Mioto, Luan Santana e muitos outros. Walter está presente nas maiores festas realizadas no Brasil, onde atua com nomes consagrados de artistas nacionais, principalmente os ligados à raiz sertaneja