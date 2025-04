Painel: Dificuldade em encontrar mão de obra

Conselho de Cidadãos

Uma interessante iniciativa está sendo colocada em prática em Vargem Grande do Sul. Idealizado por Marcelo Fiorini, o Conselho de Cidadãos Interbairros tem como objetivo propor e encaminhar soluções para as demandas das diferentes regiões do município. Reunindo pessoas com diversas formações e experiências, a ideia pode ser um passo muito grande no aumento do engajamento público de moradores e na discussão de problemas da cidade. Leia a matéria nesta edição da Gazeta.

Tribuna da Câmara

O projeto será mostrado por Marcelo aos vereadores na Tribuna do Legislativo, mas o empresário vai ter que aguardar a sua vez. O uso da Tribuna pelos cidadãos está bastante concorrido e aparentemente há uma fila de espera de algumas semanas. Espaço onde representantes da comunidade e de entidades podem expor suas demandas, a Tribuna segue regras estabelecida pelo Regimento Interno da Câmara que foram revisadas há pouco tempo. Talvez seja o caso de pensar em uma alternativa que possa tornar mais ágil essa espera.

Responsabilidade de imprensa

Fatos ocorridos nos últimos dias levaram responsáveis por grupos de debate sobre a cidade no Facebook a comentarem sobre a atuação de canais de comunicação de Vargem que estariam optando pelo sensacionalismo e distorção de conteúdo na divulgação de notícia, não seguindo os pilares do jornalismo. Na postagem, cobram até o posicionamento de vereadores.

Jornalismo com responsabilidade

A Gazeta de Vargem Grande é um dos principais meios de comunicação da cidade, reconhecida pela comunidade por sua postura ativa e combativa e pelo jornalismo plural e ético que pratica. Fazer jornalismo de verdade, exige sobriedade, respeito às pessoas e coragem para divulgar fatos que muitos não querem que sejam expostos. Reconhecer os limites entre interesse público e exploração sensacionalista de acontecimentos é um dos fatores que diferencia um bom veículo de comunicação. Cuidado na apuração dos fatos, zelo com a escrita e credibilidade junto à população são outros fatores.

Meio ambiente sem diretor

O prefeito Celso Ribeiro (Podemos) caminha para encerrar o mês de abril sem nomear um diretor de Meio Ambiente. Depois da rápida passagem do advogado Guilherme Mansara pela pasta, o departamento segue sem diretor. Apesar do Meio Ambiente ter uma atenção especial do prefeito, muitas das políticas públicas planejadas para o setor carecem de uma condução mais próxima de um profissional da área. Quem sabe um nome surja em breve.

Dificuldade em encontrar mão de obra

A economia de Vargem Grande está aquecida, mas as empresas seguem com dificuldade de contratar alguns profissionais, conforme destacou a Associação Comercial e Industrial de Vargem Grande do Sul. Torneiro mecânico, soldador, estoquista, motorista com CNH – B, açougueiro, padeiro, confeiteiro, caixa de supermercado, vendedor e até mesmo candidatos a Jovem Aprendiz estão entre os mais procurados, como destacou a entidade.