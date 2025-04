Saiba o que funcionará neste feriado do Dia do Trabalho

Na quinta-feira, dia 1º, comemora-se o Dia do Trabalho, data que é feriado nacional. A Gazeta de Vargem Grande procurou saber quais os supermercados que estarão abertos, bem como quais os serviços da prefeitura que irão funcionar.

O Cesta Básica e o Bella Vista não estarão abertos no dia. O Nako, o Santa Terezinha, o Marin, o Santa Edwirges e o Santa Marta funcionarão das 7h ao meio-dia. O Santa Fé estará aberto das 7h Às 13h e o Peres Atacarejo das 8h às 13h.

O Estrela e o Palmiro terão expediente das 8h às 20h, o Sempre Vale das 7h às 21h e o Varejão e Atacadão das 8h às 18h.

Até o fechamento desta edição, o União, o Novo Milênio e o Gricki ainda não sabiam o horário de funcionamento no feriado de quinta-feira, dia 1º.

Prefeitura

Na quinta-feira, dia 1º, Dia do Trabalho, será ponto facultativo nos departamentos da Prefeitura Municipal.

Os serviços emergenciais como Posto de Pronto Atendimento Alfeu Rodrigues do Patrocínio (PPA) e Guarda Civil Municipal (GCM) funcionarão normalmente, assim como a Limpeza Pública e Coleta de Lixo.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) também estará com uma equipe de plantão no feriado. Os velórios e cemitérios funcionarão normalmente. O expediente volta na sexta-feira, dia 2, em horário normal.