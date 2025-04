Teve início o asfaltamento na estrada da Lagoa Branca

Tiveram início na última semana as obras na estrada vicinal que liga Vargem Grande do Sul à Lagoa Branca, uma reivindicação antiga da cidade. Na obra, serão asfaltados os 16 quilômetros da estrada, um investimento de R$ 32 milhões por meio do programa de estradas vicinais do Governo do Estado “São Paulo pra toda Obra”.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) assinou recentemente o contrato, sendo expedida a ordem de serviço e a empresa Maqterra Transportes e Terraplanagem Ltda foi a vencedora da licitação.



Em suas redes sociais, o prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) comemorou o início das obras. “Esta é uma obra esperada há muitos anos pela população e que agora é uma realidade”, comentou.

Ele também agradeceu o deputado estadual Barros Munhoz (PSDB), que teve papel importante na liberação dos recursos para as melhorias que serão feitas no local, bem como ao governador Tarcísio pela liberação das obras.

No dia 11 deste mês, o deputado estadual Barros Munhoz (PSDB) visitou Vargem e esteve na estrada vicinal da Lagoa Branca.

Foto: Prefeitura Municipal de Vargem Grande