Rio Pardo Exposhow elege sua corte de 2025

O Concurso Oficial para a escolha da Rainha, Princesas e Simpatia do Rio Pardo ExpoShow 2025 marcou, na sexta-feira, dia 25, o início de uma nova fase do tradicional evento, com um espetáculo que uniu beleza, emoção e música ao vivo, encerrado com um show vibrante do cantor Fernando Júnior.

Na ocasião, Fernanda Ribeiro foi eleita rainha, Amanda Madeira assumiu como 1ª Princesa, Mayara Fermoselli venceu como 2ª Princesa, e Maebe Santos foi a Miss Simpatia.

A edição deste ano foi comemorada por resgatar o espírito das edições realizadas entre 2011 e 2023, após a ausência do concurso em 2024. Com organização comprometida e respeito às tradições, a comissão responsável promoveu uma seletiva memorável, reafirmando o valor simbólico do evento dentro da programação da Rio Pardo ExpoShow.

O evento foi organizado por Marcelo Trinca, da Revista Evidência, e Márcio Barbosa. De acordo com Marcelo, o concurso contou com a participação de jovens candidatas que encantaram o público com elegância e simpatia.

Vargengrandense foi eleita a 2ª Princesa

A vargengrandense Mayara Fermoselli Adão, de 30 anos, foi eleita a 2ª Princesa do Rio Pardo Exposhow. Em 2023, Mayara foi eleita Madrinha do Peão de Vargem Grande do Sul.

Mayara é filha de Juliana Aparecida Martins Fermoselli Witkovski e Paulo Alessandro Jesus Adão. Ela trabalha como personal training na academia Radical Sports e é formada em Educação Física e técnica em nutrição e dietética. Mayara tem três irmãos, Gabriel de Cássio Fermoselli Adão, Maria Eduarda Fermoselli Adão e Maria Victória Fermoselli Witkovski.

À Gazeta de Vargem Grande, Mayara contou porque decidiu participar da disputa. “Sempre amei o rodeio e sempre achei uma festa super animada e que celebra muito a cultura da nossa região. E a figura da rainha sempre me chamou a atenção, sabe? Acho que representa a força e a beleza da mulher do campo. Participei porque queria viver essa experiência única, fazer parte dessa tradição de perto e, representar a beleza e a alegria da nossa gente”, disse.

Para ela, ter ganhado como 2ª Princesa foi uma alegria imensa. “Ser eleita Segunda Princesa da RPES é uma honra que levarei para sempre no coração. A emoção de ouvir meu nome, de sentir a energia da torcida e de receber essa faixa é algo inexplicável. Cada sorriso, cada abraço e cada palavra de carinho tornaram a noite ainda mais especial. Estou muito feliz e grata por essa oportunidade de representar a beleza e a tradição da cultura. Mal posso esperar para viver todos os momentos incríveis que virão”, comentou.

Ao jornal, ela contou como se sente após ganhar o seu segundo título. “Ser Madrinha do Peão e agora Segunda Princesa são títulos que me enchem de orgulho. É uma sensação incrível de reconhecimento e de poder representar a nossa festa de tantas maneiras diferentes. Me sinto duplamente honrada e com ainda mais energia para curtir cada momento do rodeio e celebrar a nossa tradição”, finalizou.

Rio Pardo Exposhow

A 18ª edição do Rio Pardo Exposhow será realizada em São José do Rio Pardo, no período de 9 a 17 de maio com atrações para o público, como shows, feiras e exposições. O evento será realizado no Parque de Exposições de São José do Rio Pardo, na Alameda Dionísio Guedes Barreto ao lado da Cooxupé.

Entre as atrações confirmadas, há Nattan, Lauana Prado, Victor & Léo e Dennis DJ. Na sexta-feira, dia 9, a dupla Victor & Léo, GBR e a dupla Luiz Miguel & Daniel. No sábado, dia 10, sobem ao palco Nattan, Hyago Gomes e a dupla Bindo & Jhonas.

Na sexta-feira, dia 16, quem comandará o evento é Lauana Prado e Samhara. No sábado, dia 17, Dennis DJ se apresenta, além da dupla Renato & Giovanelli, que gravará seu DVD no local.

Voltado para produtores rurais, o evento reúne em sua programação provas com animais e exposições. Na primeira semana de evento haverá a competição de Três Tambores, enquanto na segunda semana será realizada a disputa de Rodeio em Touros.

Além dos shows, disputas e atividades, a Exposhow oferece uma estrutura de alimentação para os visitantes, com restaurantes e barracas com opções gastronômicas da região.

O evento tem variedade de ingressos para todos os bolsos. O preço varia de acordo com os setores, com a disponibilidade entre R$ 30,00 e R$ 160,00. Para adquirir o seu ingresso, acesse rpes.com.br.