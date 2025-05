Hospital de Caridade comemorará 100 anos de fundação

Há cem anos atrás, no dia 13 de maio de 1925, era lançada a pedra fundamental para a construção do Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul, fruto do trabalho das lideranças políticas, médicos e principalmente da população vargengrandense que contribuiu para que fundos fossem angariados visando a construção daquele que seria a principal unidade de saúde da pequena cidade que se desenvolvia.

Para comemorar esta importante data, o atual interventor do Hospital, José Geraldo Ramazotti disse que será descerrada uma placa comemorativa alusiva ao Centenário do Hospital de Caridade, no sábado, dia 10 de maio, às 11h, quando também serão inauguradas oficialmente várias alas da entidade, como o Setor B, com 11 quartos reformados; o ambulatório; a cozinha e a lavanderia.

São aguardados a presença de autoridades do município, da imprensa local, de deputados que contribuíram com as reformas, como a deputada federal Luiza Erundina (Psol), que ajudou com recursos através do vereador Paulinho da Prefeitura; do deputado estadual Barros Munhoz (PSDB), dentre outros.

No dia 13, terça-feira, está previsto a celebração de uma missa solene na Capela do Hospital a ser celebrada pelo padre da Paróquia de N. Sra. Aparecida e à noite, às 19h, haverá uma sessão solene na Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul sob a presidência do vereador Maicon Canato (Republicanos) alusiva à importante data a ser comemorada.

A Gazeta de Vargem Grande também irá circular no próximo sábado, dia 10 de maio, com várias matérias falando sobre o Centenário do Hospital de Caridade, contando um pouco da história desta que é a maior referência da cidade na questão da saúde dos seus moradores.