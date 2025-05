Empresa Fabitos está construindo fábrica em Vargem

A Fabitos Indústria e Comércio de Alimentos Ltda está construindo uma nova fábrica em Vargem Grande do Sul, localizada no início da Estrada Vicinal Giordano Fagan que liga Vargem Grande do Sul a Lagoa Branca, distrito da cidade de Casa Branca.

A notícia foi enviada ao jornal Gazeta de Vargem Grande pelo prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) esta semana, que já contatou os sócios proprietários da empresa, os empresários Osvaldo Aparecido Caetano e Carlos Vieira da Silva, que deverão ser recebidos pelo prefeito em seu gabinete nos próximos dias.

Em entrevista ao gerente financeiro da Fabitos, Carlos Alberto Gomes, este informou que a projeção para inauguração da unidade é para o primeiro trimestre de 2026, contratando cerca de 30 funcionários na fase inicial e podendo chegar a 80 trabalhadores depois que a produção estiver na sua totalidade.

Conhecida pela fabricação da Pipoca Vovozinha, a indústria tem sua matriz em Campinas e está há cerca de 25 anos no mercado, fabricando salgadinhos embalados, biscoito de polvilho, ‘pellets de bacon’, pipoca doce e outros alimentos industrializados.

Carlos Alberto disse que serão investidos na indústria de Vargem cerca de R$ 8 milhões e que numa primeira linha de produção serão fabricados os biscoitos de polvilho e também os ‘pellets de bacon’. “No futuro, uma segunda linha de fabricação entrará em funcionamento e outros produtos serão fabricados, como toda a linha de salgadinhos da Fabitos e também a pipoca doce”, afirmou.

A escolha de Vargem para a construção da unidade da Fabitos, segundo Carlos, deu-se devido à localização da cidade, próxima ao Sul de Minas e ao Triângulo Mineiro, onde os produtos são muito consumidos e também à produção de batata do município. “Estão nos planos futuros da empresa, montar uma linha de produtos à base de batatas fritas”, afirmou o gerente financeiro.

A empresa de Vargem, cujos produtos também irão atender as cidades da região e todo o interior de São Paulo, segundo pesquisa feita pela reportagem do jornal, utiliza grande parte do trabalho manual na fábrica, como as funções de empacotamento, da mão de obra feminina, sendo que boa parte de sua contratação de funcionários deverá ser de mulheres para trabalharem na produção.

A empresa está sendo construída em uma área de 20 mil metros quadrados, tendo uma área construída de cerca de 6.000m2 e segundo o prefeito Celso Ribeiro, em conversa com os sócios da empresa, estes ficaram satisfeitos ao tomarem conhecimento que a estrada que liga Vargem a Lagoa Branca, onde a fábrica está sendo erguida, será toda asfaltada. “Ficaram satisfeitos com a pavimentação, pois é uma empresa que trabalha com alimentos e o asfalto só tende a contribuir com a qualidade dos produtos que a Fabitos irá produzir”, afirmou o prefeito.

“A fábrica nos remete à nossa infância, nos tempos de criança, pela fabricação da Pipoca Vovozinha, do saquinho vermelho, fabricado com milho canjicado, que muita gente saboreava quando éramos pequenos”, lembrou Celso. De fato, a Pipoca Vovozinha tem mais de 60 anos no mercado e atualmente é produzida pela mesma fábrica dos salgadinhos Fabitos.

Fotos: Reportagem