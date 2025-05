GM Fit se destaca na 2ª Etapa do Circuito Continentes

A equipe de corrida GM Fit marcou presença na 2ª Etapa do Circuito Continentes (América do Norte), realizada em Ibitiúra de Minas (MG), no último sábado, dia 4. Com mais de 50 atletas inscritos entre a Corridinha Kids e o percurso de 5 km, o grupo conquistou importantes resultados e voltou para casa com o reconhecimento de 2ª melhor equipe da competição.

O desempenho coletivo reforça o crescimento e a consolidação da equipe no cenário esportivo regional, colocando-a na disputa direta pelo prêmio de Melhor Equipe do ano.

Além da expressiva participação coletiva, a etapa também reservou espaço para conquistas individuais no pódio. Giovanni Oliveira garantiu o 1º lugar na categoria de 25 a 29 anos, enquanto Higor Sales conquistou o 5º lugar na mesma faixa. Rebeca dos Santos ficou em 1º na categoria de 35 a 39 anos, Neide Roncaratti levou o 3º lugar entre os atletas de 60 a 69 anos, e a dupla mãe e filha, Tamires Musto e Valentina Salas, representaram a equipe na premiação por equipes.



O idealizador da equipe e também atleta, Giovanni, falou sobre a competição. “Nessa segunda etapa também tivemos alguns atletas se consolidando na disputa anual para serem os melhores de suas categorias ao final do ano e a constância nos treinos, o foco e a determinação farão com que mais atletas consigam chegar em seus objetivos”, disse.



O transporte dos atletas foi viabilizado pela Prefeitura de Vargem Grande do Sul, que cedeu um ônibus para o deslocamento. A equipe GM Fit agradeceu a Prefeitura Municipal pelo apoio, em nome do prefeito Celso Ribeiro, vice-prefeito Guilherme Nicolau e do diretor de Esportes André Leone. A equipe também agradeceu aos parceiros e patrocinadores pelo apoio.