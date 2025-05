Vargem Grande do Sul sediou Jogos Universitários de Medicina

Vargem Grande do Sul recebeu entre os dias 30 de abril e 4 de maio mais de mil estudantes do curso de Medicina, que participaram dos Jogos Universitários Intercalomed. Os alunos vieram de faculdades de Mogi das Cruzes, Santos, Sorocaba e da PUC Campinas e ficaram hospedados em chácaras próximas à cidade, movimentando o comércio e a economia local.

O evento contou com competições em diversas modalidades esportivas, como futebol, vôlei, basquete, handebol, natação, corrida, lançamento de dardos e judô. As partidas foram realizadas em diferentes locais da cidade, incluindo o Estádio Municipal “Dr. Gabriel Mesquita” (Vargeana), o Centro Educacional e Esportivo “José Cortez” (Poli Novo), o Estádio Municipal “José Garcez Tozatto” (Dudu Ramão) e o Tênis Clube. Os jogos foram acompanhados por torcidas compostas pelos próprios estudantes, que apoiaram suas equipes com entusiasmo.

Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, a Prefeitura Municipal informou que a iniciativa de sediar o evento partiu de uma indicação do médico Gutemberg, de São João da Boa Vista, e foi formalizada por Luiza Pontes Migliaccio da Silva, vice-presidente externa da Associação Atlética Acadêmica Arnaldo Vieira de Carvalho. A negociação ocorreu presencialmente no Departamento de Esportes e Lazer.

A prefeitura cedeu as estruturas esportivas da cidade para a Associação Atlética Acadêmica Arnaldo Vieira de Carvalho, e os organizadores se comprometeram com a doação de 400 litros de leite ao Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul e 12 kits de primeiros socorros para os núcleos esportivos locais. Segundo o município, não houve custos para a prefeitura e qualquer dano nas estruturas utilizadas seria reparado pela organização, conforme contrato firmado entre as partes.

Questionada sobre o impacto do evento na cidade, a prefeitura destacou o benefício econômico para o comércio local e o apoio ao Hospital e ao Departamento de Esportes, além de ressaltar que as estruturas esportivas de qualidade foram um fator decisivo para a escolha de Vargem como sede. Para futuras edições, o município avalia a possibilidade de envolver o comércio local na oferta de alimentação aos participantes.

No ano anterior, os Jogos Universitários Intercalomed foram realizados em São João da Boa Vista.