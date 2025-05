Venda Branca realizará Festival do Milho

O distrito de Venda Branca, pertencente ao município de Casa Branca, realizará o Festival do Milho entre sexta-feira, dia 16, e domingo, 18 de maio. O evento contará com uma programação variada, que inclui atrações musicais, passeios turísticos e manifestações culturais.

Na sexta-feira, dia 16, a partir das 20h, o palco do festival será comandado pela dupla Renato e Giovanelli. No sábado, dia 17, a programação começa às 10h, com o passeio do trenzinho “Tour Histórico Especial”, que partirá em frente à Igreja de Venda Branca. Às 13h, o cantor Ronaldo Marques se apresenta, seguido da dupla André e Tiago, às 20h.

No domingo, dia 18, o “Tour Histórico Especial” será repetido às 10h. No mesmo horário, acontece o encontro “Caçadores de Cliques”. A programação segue com a tradicional Folia de Reis às 11h, apresentação da dupla Baiano e Baianinho ao meio-dia e o encerramento, às 19h, com o show de Débora Tortello.

O Festival do Milho é uma iniciativa que busca valorizar a cultura local e promover o turismo no distrito de Venda Branca. A entrada é gratuita, e o evento é aberto ao público.