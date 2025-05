O Dia das Mães – melhor presente para elas; saúde e qualidade de vida

Prof. Dr. José Alberto Aguilar Cortez

A saúde é, sem dúvida, nosso maior patrimônio, mas nem sempre colaboramos, com hábitos saudáveis, para preservá-la. Esquecemos dos cuidados que nosso corpo merece e ignoramos que uma das maneiras de presentear nossos familiares é oferecer algum tipo de programa de qualidade de vida. Tenho certeza que nossos leitores já agendaram o almoço do dia das mães e muitos já compraram presentes para ela, mas, também tenho certeza, que poucos se preocuparam em oferecer alguma oportunidade para mudar a rotina da homenageada.

Você já pensou na possibilidade de proporcionar a sua mãe a oportunidade de fazer exercícios físicos? De dar a ela motivo para sair de casa, fazer novos amigos e ainda por cima melhorar a autoestima, a aparência e combater as causas de inúmeras doenças? Aposto que não.

Todos sabem que a vida sedentária, aqueles quilinhos a mais e o estresse, causam problemas para a saúde, mas poucos estão informados sobre os perigos que representam para as mulheres. Estatísticas recentes mostram que atualmente, nos Estados Unidos, morrem mais mulheres do que homens em consequência das doenças cardiovasculares.

A taxa de mortalidade, após infarto do miocárdio, é maior nas mulheres e, comprovadamente, por inúmeras razões, elas não aderem aos programas de reabilitação cardíaca. Mesmo orientadas pelo médico a respeito da importância do exercício físico na prevenção e tratamento da hipertensão, diabetes, osteoporose e outras doenças, poucas encontram apoio da família para enfrentar as causas e diminuir sintomas de doenças que já se manifestaram.

Esta semana um filho conseguiu, depois de muito insistir, matricular a mãe na academia. Ela, com problemas nas artérias coronárias, tinha operado o coração em dezembro e já estava liberada pelo médico para iniciar um programa de exercícios com acompanhamento individualizado.

A atenção e a presença do filho nas primeiras sessões foram determinantes para que ela aceitasse o presente. Exemplos como este não são comuns porque ainda é mais fácil comprar flores e levar para almoçar do que reservar algumas horas do dia em benefício daquela que dedicou a vida toda para ajudá-lo a ser feliz.