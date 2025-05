“Mães” – As roteiristas de nossas vidas

Marcelo Fiorini – Jornalista e Esp. em Diplomacia, Políticas Públicas e Cooperação Internacional

Já pararam para pensar quantos e quantos roteiros são escritos diariamente dentro de um lar? Roteiros estes que são praticamente invisíveis pois, ao contrário de uma caneta ou um computador, a mãe escreve o roteiro por meio de gestos, olhares e, muitas vezes, no silêncio – no silêncio da reflexão, no silêncio da oração. Escreve quando segura o choro para não assustar os filhos e, principalmente, escreve com todo o amor quando diz um “vai dar tudo certo”, e aquilo se transforma em verdade dentro de nós.



Quantas cenas estão gravadas em mim por incríveis mães que passaram, e ainda passam, em minha vida – minha avó, tias, primas que agora são mães, minha própria mãe e minha esposa, que se tornou a melhor mãe que minha filha poderia ter. São mães dedicadas que roteirizam, dirigem e atuam neste filme das nossas vidas, elas trazem doçura, alegria e força para a cena do dia ganhar peso. Elas são as protagonistas das nossas cenas.

E, além disso, elas não pedem créditos no final do filme, mas a verdade é que, sem elas, nem haveria história. As mães são roteiristas de cenas de um filme que ninguém filma, mas para elas bastam, já que nossas memórias eternizam os momentos. São diretoras do improviso e atrizes principais da rotina, com o mesmo figurino todos os dias.

Não importa quantos caminhos percorremos, a direção de cena sempre nos levará ao colo de nossas mães, buscando o consolo do dia corrido, a procura da palavra que acalenta e do olhar, que cura mesmo sem dizer nada. Elas escrevem, todos os dias, cenas de cuidado e coragem.

No final de cada cena, devemos estar lá, de pé na primeira fileira aplaudindo e agradecendo, seja com um abraço apertado ou um “eu te amo” engasgado. Um abraço forte e sincero, ou uma oração para aquelas que já se foram, pode ser um bom final de cena para este Dia das Mães.

Nota: roteiro descreve, em detalhes, todas as informações de uma cena/produção