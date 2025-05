Obrigada, filhos

Maria Rosa Campos de Andrade – 08/05/2025

Com o Dia das Mães chegando, fiquei a meditar como comemorar adequadamente a data.

Resta saber que com os meus mais de 80 anos a data se reveste de características muito diferentes.

Lembro-me de que em meus 20, 30, 40 anos ter recebido dos meus filhos mensagens enternecedoras. Eram agradecimentos por tudo que julgavam que eu tivesse lhes dedicado.

Tenho ainda guardadas as primeiras cartinhas que, orientados pelas professoras, traziam da escola. São tão emocionantes que não consigo lê-las sem que meus olhos se encham de lágrimas.



Pois é, mas agora chegou a hora de retornar a eles uma mensagem de igual valor.

Hoje, a que lhes ofereceu cuidados, proteção e ensinamentos encontra-se em posição reversa.

São vocês que se preocupam com meu bem-estar, acompanham-me aos lugares que consideram necessários, dão-me proteção e carinho.

Mas, quero ressaltar um aspecto que vem sendo de vital importância pra mim: vocês têm cuidado da minha inclusão digital.



O mundo atual se digitalizou.

Sem saber usar o computador e o celular ficaria totalmente isolada.

Com paciência e dedicação tenho recebido de vocês o voto de confiança de que, apesar da idade, poderei me incluir nessa seara.

Obrigada pelas horas que gastam mostrando-me o funcionamento das contas bancárias, da remessa de Pix, a nova moeda, e de mensagens que, sem a utilização do celular, jamais poderia receber e retornar.

Fica aqui, então, o meu MUITO OBRIGADA.