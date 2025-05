Papa Leão XIV – Lideranças políticas e religiosas da cidade comentam a escolha

Lideranças políticas e religiosas da cidade comentam a escolha

Os cardeais reunidos na Capela Sistina do Vaticano elegeram o cardeal Robert Francis Prevost como o 267º Papa, na quinta-feira, dia 8. Ele assumiu o nome de Papa Leão XIV.

Robert Francis Prevost nasceu em 1955, em Chicago (EUA), e era bastante próximo do Papa Francisco, com quem compartilhava visões sobre meio ambiente, atenção aos pobres e migrantes. Missionário no Peru por muitos anos, também foi superior geral da Ordem dos Agostinianos por dois mandatos.

Com formação em Matemática, Teologia e Direito Canônico, Prevost foi ordenado padre em 1982. Atuou no Peru como chanceler, professor de seminário, pároco e vigário judicial. Em 1999, voltou aos EUA como superior provincial e, posteriormente, foi eleito líder mundial da ordem.

Em 2014, retornou ao Peru como administrador apostólico e, em 2015, tornou-se bispo de Chiclayo. De 2018 a 2023, foi vice-presidente da Conferência Episcopal Peruana, com papel relevante nas crises políticas do país. Também administrou provisoriamente a diocese de Callao.

Em 2023, foi nomeado prefeito do Dicastério para os Bispos, órgão responsável pela nomeação de bispos no mundo todo. No mesmo ano, foi criado cardeal por Francisco. Atualmente, ele integra sete dicastérios do Vaticano e a Comissão de Governança do Estado da Cidade do Vaticano.

Celso Ribeiro

Em suas redes sociais, o prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) comentou sobre a eleição do conclave. “Após 17 dias da partida do nosso querido Papa Francisco, os 133 Cardeais no Vaticano elegeram o novo Papa que assume o Sumo Pontífice com o nome de Leão XIV, sendo o 267º líder da Igreja Católica Apostólica Romana, o norte-americano Robert Prevost, 69 anos de idade”, disse.

“Que Deus ilumine sua trajetória à frente da Igreja e dê o discernimento para as decisões necessárias”, completou. Foto: Arquivo Pessoal

Amarildo Duzi Moraes

O ex-prefeito Amarildo Duzi Moraes e atual diretor do Departamento de Planejamento da Prefeitura Municipal também comentou sobre a eleição do novo papa.

“Nesta quinta-feira, 8 de maio, a Praça de São Pedro, no Vaticano, foi palco de um momento histórico para a Igreja Católica: foi eleito o novo papa. A tão aguardada fumaça branca saiu da chaminé da Capela Sistina no segundo dia de conclave, sinalizando ao mundo a escolha do sucessor de Francisco.

O cardeal norte-americano Robert Francis Prevost foi escolhido pelo Colégio dos Cardeais com ao menos 89 votos dos 133 eleitores – atingindo os dois terços necessários – e adotará o nome de Papa Leão XIV.

A escolha do nome “Leão” traz uma forte carga simbólica. Não tínhamos um papa com esse nome há mais de um século: o último foi Leão XIII, que liderou a Igreja entre 1878 e 1903 e é lembrado por seu papel fundamental na formulação da doutrina social católica. Sua famosa encíclica Rerum Novarum abordou os desafios da Revolução Industrial e os direitos dos trabalhadores, marcando profundamente a relação entre fé e justiça social.

Com a escolha de Leão XIV, o nome “Leão” volta a ocupar o Trono de Pedro, tornando-se o quarto nome mais comum entre os papas, ao lado de Clemente – atrás apenas de João, Gregório e Bento.

Em seu primeiro pronunciamento ao público, da sacada da Basílica de São Pedro, Leão XIV prestou homenagem ao seu antecessor: ‘A Igreja ainda pode ouvir a voz fraca, mas sempre corajosa, do Papa Francisco’.

Com esse gesto e a escolha de um nome tão carregado de história, Leão XIV sinaliza que seu pontificado pode estar alinhado com os desafios sociais contemporâneos, inspirando-se no passado para guiar o futuro da Igreja”, disse. Foto: Arquivo Pessoal

Padre Carlos Eduardo Dóbies

O padre Carlos Eduardo Dóbies, pároco da Paróquia Santo Antônio também comentou sobre a escolha do novo papa. “Com muita alegria e esperança, recebemos a notícia da Eleição do nosso novo Pastor, o Papa Leão XIV. Pelo pouco que conheço a respeito de sua vida, meu coração se alegra por perceber a Ação do Espírito Santo que conduz a Igreja com a sabedoria do alto. Nosso Papa é jovem, com uma experiência pastoral muito grande, doou boa parte de sua vida, junto aos irmãos mais carentes do Peru, uma pessoa com uma trajetória intelectual e cultural grande, poliglota, canonista e com um bom conhecimento da caminhada do Vaticano, por estar há alguns anos trabalhando em um dos discastérios, além de ter caminhado de perto do querido Papa Francisco. Creio que será muito bom nesta nossa caminhada como Igreja de Jesus Cristo que nos chama a sermos uma Igreja Sinodal, onde caminhamos juntos na missão de evangelizar, para mais nos humanizar”, disse. Foto: Arquivo Pessoal

Diocese de São João da Boa Vista

Para a Diocese de São João da Boa Vista, “o mundo acolhe com alegria o novo Sucessor de Pedro: Papa Leão XIV, o primeiro papa agostiniano e segundo pontífice americano da história da Igreja. Natural de Chicago, nos Estados Unidos, Robert Francis Prevost traz uma longa trajetória marcada pela missão, pela formação de novos religiosos e pelo serviço à Igreja no Peru e no Vaticano”, comentou. Foto: Vatican News

Padre Luciano Muterle Guidi

O padre Luciano Muterle Guidi, pároco da Paróquia Santa Luzia e São João Paulo II, também opinou a respeito da escolha para o novo papa. “Nós cremos na ação do Espírito Santo que conduz a vida da Igreja nos caminhos da história! Acolhemos com alegria e gratidão a eleição do nosso novo Pontífice, Papa Leão XIV, sucessor do Apóstolo Pedro. Rezamos para que seu pontificado seja fecundo para o bem da Igreja e de toda a humanidade.

Inspirado pelo Evangelho, com certeza, ele ajudará muitos a encontrar e reencontrar o sentido para a vida, aproximando-se de Jesus Cristo, Nosso Senhor, que ama a todos.

Que o novo Papa continue promovendo a construção de pontes entre os diferentes e trabalhando pela paz, como fez tão bem o Papa Francisco.

Nós cremos na ação do Espírito Santo que conduz a vida da Igreja nos caminhos da história! Acolhemos com alegria e gratidão a eleição do nosso novo Pontífice, Papa Leão XIV, sucessor do Apóstolo Pedro. Rezamos para que seu pontificado seja fecundo para o bem da Igreja e de toda a humanidade", completou. Foto: Arquivo Pessoal

Irmãs Franciscanas da Penitência da Sociedade Humanitária

As Irmãs Franciscanas da Penitência da Sociedade Humanitária, Irmã Mariana Matos e Irmã Elizabeth Leandro, opinaram sobre a escolha do novo pontífice. “Nós Irmãs Franciscanas da Penitência, recebemos com muita alegria a Nomeação do Papa Leão XIV. É momento de esperança e ele vem ser esse sinal do amor de Deus na vida da Igreja, um sinal da Paz do Cristo Ressuscitado. Estamos agora rezando para que seu pontificado seja iluminado pelo Espírito Santo e que ele continue abrindo as portas da Igreja para acolher a todos, principalmente os que mais sofrem! Bendito seja Deus!”, comentaram. Foto: Arquivo Pessoal

Padre Antônio Carossi

O Padre Antônio Carossi da Igreja Nossa Senhora Aparecida comentou: Habemus Papa – Leão XIV – Que o Espírito Santo conduza e ilumine todo seu Pontificado.

Padre Paulo Sérgio Fuliaro

O padre Paulo Sérgio Fuliaro, da paróquia São Joaquim, opinou a respeito da eleição do novo papa, Leão XIV. “Cremos e confiamos na ação do Espírito Santo! O papa eleito é o homem segundo coração de Deus para governar a sua igreja, ou seja, é o verdadeiro vigário de Cristo na terra”, disse.

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) publicou: “Primeiro Papa agostiniano, Leão XIV é o segundo Pontífice americano depois de Francisco. Mas ao contrário de Bergoglio, o estadunidense Robert Francis Prevost, de 69 anos, é originário do norte do continente. De fato, o novo bispo de Roma nasceu em 14 de setembro de 1955 em Chicago, Illinois, filho de Louis Marius Prevost, de ascendência francesa e italiana, e de Mildred Martínez, de ascendência espanhola. Ele tem dois irmãos, Louis Martín e John Joseph.

Passou a infância e a adolescência com a família e estudou primeiro no Seminário Menor dos Padres Agostinianos e depois na Villanova University, na Pensilvânia, onde se formou em 1977 em Matemática e estudou Filosofia”. Foto: Vatican News