A beleza da Jade Vermelha

A arquiteta e paisagista Priscila Beloni encaminhou algumas fotos de uma residência onde ela está fazendo o jardim e se deparou com uma florada de Jade Vermelha. A paisagista descreve um pouco sobre a planta e sua beleza, como também disponibilizou algumas fotos para os leitores da Gazeta de Vargem Grande tomarem conhecimento de sua beleza.

Segundo Priscila, “foi um presente da natureza, pode-se assim dizer desse belo espetáculo que surpreendeu a todos os moradores da residência, com a florada, fora de época, da Jade Vermelha, que foi plantada sobre o pergolado do jardim.

Ela descreve a planta trepadeira que se destaca pela beleza exuberante de suas flores vermelhas intensas, que é conhecida também como “cipó-de-fogo” em algumas regiões. “A Mucuna bennettii -seu nome científico- é uma espécie que surpreende tanto pelo rápido crescimento, quanto pelas inflorescências deslumbrantes. Além de sua beleza ornamental, a Jade Vermelha também exerce um papel importante na atração de polinizadores, como abelhas e beija-flores, que são fundamentais para a biodiversidade do jardim”, afirmou a arquiteta e paisagista.

Priscila informou que a Jade Vermelha é nativa das regiões tropicais da Oceania, especialmente Papua-Nova Guiné, onde seu cultivo se dá de forma natural, aproveitando o clima quente e úmido da região, e por isso vai tão bem em território brasileiro, menos nas regiões de clima frio. A Jade é facilmente encontrada em lojas especializadas em plantas, sendo vendida em nossa cidade na Floricultura Cultivar Jardim e também na Floricultura Espaço Jardim.

Fotos: Arquivo Pessoal