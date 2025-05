E.E. Alexandre Fleming celebrará 75 anos em evento na SBB

A Escola Estadual Alexandre Fleming, uma das mais tradicionais instituições de ensino de Vargem Grande do Sul, completará 75 anos de história em 2025. Para celebrar essa data tão significativa, a direção da escola está organizando um evento comemorativo que promete reunir ex-alunos, funcionários, professores e toda a comunidade escolar.



A escola celebrará 75 anos no dia 12 de junho e a comemoração será realizada no dia 13 de junho de 2025, uma sexta-feira, na Sociedade Beneficente Brasileira (SBB), a partir das 17h. O evento contará com um jantar de confraternização por adesão, com convites que podem ser adquiridos diretamente na escola pelo telefone (19) 3641-1163.

Com o tema “Criando momentos, resgatando memórias e celebrando histórias”, a festa será uma oportunidade para relembrar momentos importantes vividos na instituição e homenagear aqueles que contribuíram para sua trajetória de sucesso. A direção da Escola Estadual Alexandre Fleming convida toda a população vargengrandense para participar dessa celebração especial.