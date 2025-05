Prefeito Celso Ribeiro recebe lideranças do Republicanos

Estreitando os laços políticos com o partido que está filiado, o Republicanos, mesmo partido do governador Tarcísio de Freitas, o prefeito Celso Ribeiro e demais lideranças políticas da cidade receberam na manhã de sexta-feira, dia 02 de abril, o deputado federal e presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira e o deputado estadual, Gilmaci Santos, que é líder do governo junto à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

Após receberem os deputados que chegaram de helicóptero no Estádio da Vargeana, o prefeito e sua comitiva se dirigiram para a chácara de sua propriedade, onde os políticos foram recepcionados com um almoço preparado por uma equipe de amigos de Celso Ribeiro.

Na chegada, os deputados foram recebidos por vários políticos da região, dentre prefeitos e vereadores que se fizeram presentes ao evento. Também autoridades do município estavam no local, como o vice-prefeito Guilherme Nicolau (MDB), o presidente da Câmara Maicon Canato (Republicanos), a primeira dama Micaela Garcia, os vereadores Vagner Loiola-Bilu (Podemos), Serginho da Farmácia, Fernando Corretor (Republicanos), Paulinho da Prefeitura (Podemos), Joãozinho da Força (Republicanos), Giovana Carvalho (MDB), Rafael Coracini (MDB), Ratinho (Podemos) e Parafuso (PSD).

Vários diretores da prefeitura também participaram do encontro e assessores dos deputados, como Paulo Aurelieti; o presidente estadual do Republicanos, Roberto Carneiro; o presidente municipal do Republicanos, advogado Alex Mineli; Jhonny Laurindo (Republicanos) de Espírito Santo do Pinhal, além de representantes de entidades do município, equipe do gabinete do prefeito que ajudou a realizar a recepção e vários outros convidados que foram receber as autoridades.

O deputado federal Marcos Pereira, que se fez acompanhar de sua esposa Margarete, anunciou um recurso no valor de R$ 250 mil reais para a saúde do município. Nas suas redes sociais, o deputado Marcos Pereira fez referência ao encontro de lideranças da região de Vargem Grande do Sul, onde anunciou além dos R$ 250 mil para Vargem, R$ 500 mil para Tambaú, na presença do prefeito Leonardo Spiga e R$ 150 mil para a prefeitura de Santo Antônio da Alegria, onde se achava presente o prefeito Denilson Mega, todos do Republicanos.

Na sua fala, o deputado disse que apoia a causa municipalista, que seu partido é municipalista, pois é no município que as pessoas nascem, crescem. Finalizou dizendo que mais verbas viriam pela frente. O deputado Gilmaci Santos também se manifestou nas suas redes sociais, elogiando o encontro, dizendo que ouviu atentamente as demandas apresentadas e se colocou à disposição dos prefeitos e vereadores.

O presidente da Câmara, Maicon Canato, fez uso da palavra e parabenizou os deputados do seu partido, que estavam visitando Vargem e informou que o deputado Marcos Pereiro, atendendo solicitação sua e de seus companheiros de partido, anunciou R$ 250 mil para a Saúde local.

Segundo comentou o prefeito Celso Ribeiro na sua página junto à internet, outros pedidos do município de Vargem tramitam junto ao gabinete do deputado estadual Gilmaci Santos, além de diversos assuntos de interesse do município que foram tratados durante o encontro e que trarão muitos resultados positivos para o município através do trabalho dos deputados.

“Um agradecimento especial, em nome de toda população pela visita dos deputados Marcos Pereira e Gilmaci Santos à Vargem Grande do Sul, também pelo empenho dos deputados na destinação de recursos que são fundamentais para o desenvolvimento do município e investimento nas mais diversas áreas, trazendo benefícios à população vargengrandense”, afirmou o prefeito.