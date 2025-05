Gente e Fatos

Paula Aliende e André Lichsteiten se casaram

A professora de yoga Paula Aliende Rodrigues e André Lichsteiten, CEO da Alnvest Capital, se casaram no último sábado, dia 3, no Condomínio Estância Parque Atibaia. Paula é filha de Nathália Aliende Rodrigues e Antônio Carlos do Patrocínio Rodrigues, tradicional família vargengrandense. Fotos: Arquivo Pessoal

Casamento de Júlia Fiorini de Carvalho e João Pedro Madrini Pereira

Os advogados Júlia Fiorini de Carvalho e João Pedro Madrini Pereira uniram-se pelos laços do matrimônio no último sábado, dia 3, em cerimônia celebrada pelo padre Thiago na Igreja Matriz de Sant’Ana. Júlia é filha de Roselene Fiorini de Carvalho e Paulo Eduardo de Carvalho, e João é filho de Maria Amábile Madrini Pereira e Vanderlei Bueno Pereira. Fotos: Feliza

Guilherme Bueno

O psicólogo Guilherme Ribeiro Bueno foi um dos casabranquenses que esteve presente no show de Lady Gaga na praia de Copacabana no Rio de Janeiro, no último sábado, dia 3. “O show foi simplesmente maravilhoso. Lady Gaga entregou um show repleto de emoções do início ao fim. A parte mais marcante para mim foi o momento em que ela cantou Shallow e a multidão toda acompanhando. Foi lindo!”, comentou Guilherme. Foto: Arquivo Pessoal

Fátima Ranzani

Constantina de Fátima Ranzani de Carvalho brinda a chegada da nova idade nesta segunda-feira, dia 12, ladeada pelo carinho de seus familiares e amigos

Márcio Aliende

O advogado Márcio Aliende Rodrigues celebra seu aniversário nesta segunda-feira, dia 12. Márcio recebe os parabéns e o carinho da esposa Letícia, da sua filha Malu e de seus familiares

Jéssica Nascimento

Jéssica Helena do Nascimento, bacharel em administração e pós-graduanda em marketing digital, celebra seu aniversário neste domingo, dia 11. Com o carinho de seu marido Guilherme, de seus pais Márcia e Paulo, e demais familiares e amigos

Vinício Rodrigues

O personal trainer Vinício Rodrigues Batista aniversaria nesta segunda-feira, dia 12, recebendo os parabéns da esposa Jaqueline e demais familiares

Lídia Luvezute

A psicóloga Lídia Luvezute Campos brinda seu aniversário de 34 anos neste domingo, dia 11, junto ao marido Maurício

Pedro Tatoni Benini comemora 5 anos

Com o tema Sprunkis, o sorridente Pedro Tatoni Benini soprou sua 5ª velinha no domingo, dia 4, no Pipoca Doce, onde foi o centro das atenções dos pais Maria Amália e César, dos avós Ana, Elza e Valter, dos familiares e amiguinhos. Fotos: Falcão Foto & Arte

Agnes Buosi

A advogada Agnes Cristina Buosi Gomes celebra seu aniversário neste sábado, dia 10. Nesta data especial, recebe os parabéns dos pais Nina e Zé da Kibon, do irmão João, da cunhada Thais, dos sobrinhos Ana Laura e João Pedro, especialmente do marido Leo com quem divide a foto, e de demais familiares e amigos

Joanna Sinhá

A auxiliar administrativa Joanna Grassi Sinhá brinda a passagem do seu aniversário neste sábado, dia 10, junto ao marido Rafael e aos filhos Luiz Rafael e Maria Valentina

Patrícia Ribeiro

A psicopedagoga Patrícia Villas Boas Ribeiro comemora seu aniversário de 42 anos na terça-feira, dia 13, quando recebe os parabéns do marido Edward, da filha Maria Eduarda e demais familiares

Araxeli Bortoluci

A auxiliar administrativa Araxeli Bortoluci da Silva celebrou a chegada dos seus 36 anos no último sábado, dia 3, quando recebeu os parabéns de seus amigos e familiares

Anna Luiza

A professora Anna Luiza Diniz Felipe comemora seu aniversário na quarta-feira, dia 14, quando recebe o carinho dos pais Maria do Carmo e Claudinei, dos familiares, amigos e colegas de trabalho da rede municipal e do Colégio Vitória

Ana Elisa Beloni

Ana Elisa Beloni de Oliveira celebra a chegada dos seus 16 anos na quarta-feira, dia 14, recebendo os parabéns dos pais Pricila e Tales, dos colegas de escola, amigos e familiares

Camila Granato

A enfermeira Camila Granato aniversariou na quarta-feira, dia 7, quando recebeu os cumprimentos dos amigos Monique e Davi e de seus familiares

Tomás Bicas

Em Campinas, onde reside, Tomás Cavalheiro Bicas festeja seu 7º aniversário na quinta-feira, dia 15, quando recebe os mimos dos pais Laura e Juliano, dos avós Sílvia, José Maurício, Ib e Harley e demais familiares

Júlia Alves

Neste domingo, dia 11, a vendedora Júlia de Cássia Firmino Alves estreia a nova idade quando recebe os parabéns de toda a família e de seus amigos

Heloísa Carvalho

Heloísa Carvalho comemorou o seu aniversário de 11 anos no dia 2 de maio, quando recebeu os parabéns dos pais Giovana e Izaqui, da irmã Beatriz, dos familiares, amigos e colegas da escola Nair Bolonha

Breno Perez Vicente

O administrador de empresas Breno Perez Vicente aniversariou na terça-feira, dia 6, junto a esposa Izabela e os filhos Gabriel e Luiza

Helena Gomes

Na quarta-feira, dia 14, Helena Gomes completa 10 anos e recebe os parabéns da mãe Gislaine, dos irmãos Gabriel e José Osvaldo e dos avós Neide e José Carlos

Enlace de Juliana e Guilherme

Os noivos Juliana Correia e Guilherme Katayama Ricardo celebraram a união matrimonial na Igreja Matriz de Sant’Ana em cerimônia conduzida pelo padre Carlos, na sexta-feira, dia 25 de abril, marcando um momento especial em suas vidas. Após, seguiram em viagem de lua de mel para o Rio de Janeiro. Juliana é filha de Sílvia Aparecida Soqueti e Sebastião Jorge Correia, enquanto Guilherme é filho de Carmen Katayama e Sérgio Ricardo. Fotos: Falcão Foto & Arte

Daiane Silva

Daiane Cristina Jerônimo da Silva aniversariou no sábado, dia 3, quando recebeu as felicitações do marido Dorival e dos filhos Nycolas, Kauan, Kailane e Natiely

Ana Carolina Rabello e Mário Augusto Scolari se uniram em matrimônio

O casamento dos engenheiros agrônomos Ana Carolina Duarte Rabello e Mário Augusto Ramos Scolari foi realizado no último sábado, dia 3, no The Farm Eventos na cidade mineira de Uberlândia, onde a música da cerimônia ficou por conta da DaDo Casamentos e da recepção a cargo das bandas Diogo Leão e Sempre Bom. O casal viajou em lua de mel para Punta Cana. De família vargengrandense, Mário Augusto é filho de Maria Aparecida Ramos Scolari e Rubens Scolari e irmão de Mariana, já Ana Carolina, é filha de Cinara Duarte Rabello e Reginaldo Rabello e irmã de Daniella. Fotos: John Weslley

Enlace de Milene Garcez Bertolotto e Lucas Machioni Coelho

A terapeuta ocupacional Milene Garcez Bertolotto e o cirurgião dentista Lucas Machioni Coelho se casaram no dia 26 de abril, em cerimônia celebrada pelo padre Tiago na Igreja Matriz de Sant’Ana. Após a celebração religiosa, os noivos recepcionaram seus convidados na chácara Bedin e em seguida, seguiram em viagem de lua de mel para Bonito – MS. Milene é filha de Rosane de Oliveira Garcez Bertolotto e Francisco Paulo Bertolotto, e Lucas é filho de Richard de Souza Coelho e Silvia Helena Machioni Coelho. Fotos: Falcão Foto & Arte

Nycolas Almeida

No último sábado, dia 3, Nycolas Daniel Araújo Almeida soprou sua 5ª velinha quando recebeu os mimos dos pais Daiane Cristina e Dorival e dos irmãos Kauan, Kailane e Natiely

José Ângelo

O comerciante José Ângelo Melchiori aniversariou na quinta-feira, dia 8, quando foi cumprimentado por toda a família e seus amigos

Juliana Fermoselli

A enfermeira Juliana Fermoselli Witkovski comemora a mudança de idade na sexta-feira, dia 16, quando recebe as felicitações do marido Ney, dos filhos Mayara, Gabriel, Duda e Victoria, da nora Júlia, dos genros Mateus, João Vitor e Leandro, demais familiares e amigos