Comissão da Via Crucis entregou mais de 300 quilos de alimentos para a Casa de Passagem

A Comissão Via Crucis realizou, nesta segunda-feira, dia 5, a entrega oficial dos alimentos arrecadados durante a 6ª Caminhada da Via Crucis, realizada nesta quinta-feira, 1º de maio de 2025, feriado do Dia do Trabalhador. O destino das doações foi a Casa de Passagem do município, instituição que atende pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Ao todo, foram arrecadados aproximadamente 313 quilos de alimentos, entre eles macarrão, feijão, arroz, óleo, farinha, açúcar, fubá, sal, amido de milho, flocos de milho, farinha de mandioca, mistura para bolo, molho de tomate, grão de bico, leite, biscoitos e sardinha. A variedade dos itens contribuirá para o reforço das refeições oferecidas pela entidade aos seus assistidos.

A tradicional caminhada teve início por volta das 5h15, no Monumento de Nossa Senhora Aparecida, onde foi realizada a bênção inicial. O percurso de cerca de 12 quilômetros seguiu pela Estrada do Barro Preto e passou por 15 estações, nas quais ocorreram momentos de louvor e oração. O tema da edição deste ano foi “Triunfo da Vitória”.

De acordo com a Comissão Organizadora, mais de 1.500 pessoas participaram da caminhada, que alia devoção e solidariedade. A entrega das doações marca o encerramento de mais uma edição da Via Crucis, que se consolidou como um importante gesto de fé e apoio social à comunidade.

RETIFICAÇÃO

O jornal Gazeta de Vargem Grande errou ao noticiar na matéria sobre a 6ª Caminhada da Via Crucis que circulou no último sábado, dia 3 de maio de 2025, onde afirmava que o transporte de volta dos participantes teria sido pago pela Prefeitura Municipal, bem como a colocação dos banheiros químicos teria sido por conta dos cofres municipais.

Na verdade, o transporte gratuito foi realizado pelas empresas Transporte do Campo, da família Manzano e pela empresa Transporte Sangiorato, do empresário Alex Sangiorato. Com relação aos banheiros químicos no valor de 2.450,00, eles foram pagos pela Comissão Organizadora da Via Crucis, com o dinheiro arrecadado na Festa do Milho realizada em fevereiro deste ano.