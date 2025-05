Painel: Regularização título de eleitor

Regularização título de eleitor

O prazo final para regularização do título de eleitor é 19 de maio. Após essa data, os títulos com pendências serão automaticamente cancelados. Em Vargem Grande do Sul, apenas 88 eleitores regularizaram sua situação em 2025 e ainda restam 1.104 pessoas que precisam acertar pendências com a Justiça Eleitoral. No total, a cidade possui 30.833 eleitores.

Sessão às segundas

As sessões da Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul vão voltar a acontecer às segundas-feiras. Para a mudança, foi feita uma alteração na lei orgânica através do Projeto de Resolução nº 04, de iniciativa da Mesa Diretora da Câmara Municipal. Agora, as sessões ordinárias da Casa de Leis serão realizadas às primeiras e terceiras segundas-feiras de cada mês, às 19h30. O projeto que tratava sobre a mudança foi aprovado por todos os vereadores na sessão do Legislativo que aconteceu na última terça-feira, dia 6.

Sem público

A Prefeitura Municipal realizou uma apresentação para esclarecimentos da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) na Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul no dia 29 de abril. À frente da reunião esteve o diretor do Departamento de Finanças, Moacyr Rosseto, estando presentes apenas servidores do Departamento de Finanças. De acordo com a prefeitura, a expectativa não foi atingida, pois não houve comparecimento da população.

Audiência pública II

Na última sessão da Câmara, foi lido o projeto de lei nº 52/2025, de iniciativa do Poder Executivo, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2026. O projeto foi publicado no site da Câmara e deve ser encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento, que tem o vereador Vagner Gonçalves Loiola, o Bilu (Solidariedade), como presidente. A audiência pública será realizada no prazo de 30 dias. Ao jornal, a prefeitura comentou que fica no aguardo da aprovação da LDO pela Câmara, uma vez que a mesma será o balizador para elaboração do Orçamento para o Exercício de 2026.

Câmara aprova Moção de Louvor à Gazeta de Vargem Grande

Por indicação do vereador Paulinho da Prefeitura (Podemos) a Câmara Municipal aprovou por unanimidade uma Moção de Louvor ao jornal Gazeta de Vargem Grande na última sessão realizada terça-feira. No texto da moção está escrito: “Congratulamo-nos e manifestamos nossos votos de louvor e apreço pelo belo trabalho realizado em prol de nossa cidade, e, em especial, pela reportagem veiculada na Edição n.º 2.253, de 26 de abril de 2025, na parte denominada Painel. Enfatizamos a importância do jornal, que tem como função informar sobre eventos, fatos, ideias e pessoas, desempenhando um papel crucial na difusão de notícias e na formação de opinião pública”.