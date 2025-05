Almoço Sertanejo agita o Perobá neste domingo

O clima de festa está garantido neste domingo, dia 18 de maio, no Perobá, com mais uma edição do tradicional Almoço Sertanejo. O evento, que é aguardado com expectativa pela comunidade todos os anos, chega em sua 38ª edição.

A partir das 11h, o público poderá saborear um cardápio típico e caprichado: porco na lata, torresmo, mandioca frita, farofa, arroz, frango, feijão, saladas variadas e uma deliciosa seleção de doces caseiros como sobremesa.

Na ocasião, haverá roleta e um leilão de gado. Os ingressos estão sendo vendidos por R$ 50,00 com comida servida à vontade. Bebidas serão vendidas à parte.

Para embalar o almoço, a animação fica por conta do cantor Márcio Rossi, que promete trazer o melhor da música sertaneja ao vivo. Os ingressos podem ser adquiridos no Supermercado Novo Milênio, no Supermercado Santa Edwirges e também na secretaria da paróquia. Os interessados também podem contatar Márcio pelo WhatsApp (19) 99751-2188.

O evento é uma ótima pedida para quem busca boa comida, música e um ambiente acolhedor em um domingo especial.