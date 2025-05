Escondeu droga na boca, mas foi preso pela PM

Uma equipe da Polícia Militar em patrulhamento preventivo na Vila Santana realizou uma ação de combate ao tráfico de drogas que resultou na prisão de um adulto e na apreensão de um adolescente na noite de quarta-feira, dia 14, por volta das 19h50.

Os policiais, ao se aproximarem do cruzamento entre as ruas Florianópolis e Palmeiral, identificaram dois rapazes em contato com o motorista de um veículo Volkswagen Gol, de cor branca. Ao notar a presença da viatura, o motorista do veículo fugiu, não sendo possível sua identificação. Um dos suspeitos tentou esconder o que estava em suas mãos, o que levou à abordagem imediata.

Durante a revista, o adolescente foi flagrado descartando quatro pedras de crack no solo. Com o outro rapaz, um adulto, foi encontrado sete pedras de crack em sua boca, que foram posteriormente cuspidas. Com o adolescente, os policiais apreenderam um celular da marca LG e R$ 20,00 em espécie. Já com o adulto, foram encontrados um celular da marca Motorola e R$ 7,00.

Questionados, ambos assumiram a propriedade dos entorpecentes e confessaram a prática do tráfico de drogas. Diante dos fatos, o adulto recebeu voz de prisão em flagrante, enquanto o adolescente foi apreendido pelo ato infracional análogo ao tráfico.

Ainda no decorrer da ocorrência, os policiais se dirigiram até a residência do adolescente, onde, com o consentimento de um familiar, localizaram mais quatro pedras de crack, duas facas e um prato com resquícios de droga, além de R$ 22 em espécie. Após atendimento médico de praxe, os envolvidos foram apresentados na Delegacia de São João da Boa Vista.

O delegado responsável confirmou a prisão do adulto, que permaneceu à disposição da Justiça. O adolescente foi liberado aos cuidados de um familiar após prestar esclarecimentos.