Vargem se mobiliza no combate ao abuso e à exploração infantil

Vargem Grande do Sul se une ao movimento nacional de enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes neste domingo, dia 18 de maio. A data marca o Dia Nacional de Combate a esse tipo de violência, instituído em memória de Araceli Cabrera Crespo, vítima de um crime brutal em 1973. Durante todo o mês, a campanha Maio Laranja busca dar visibilidade e sensibilizar a sociedade sobre a importância da prevenção e da denúncia desses crimes.

Na cidade, o Conselho Tutelar, em parceria com a Prefeitura Municipal e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), promoverá uma série de atividades na Represa Eduíno Sbardellini.

A programação tem início às 7h30 com uma corrida simbólica contra o abuso e à exploração sexual infantil. Além disso, haverá palestras educativas e atividades lúdicas para as crianças, incluindo tobogã inflável, cama elástica, distribuição gratuita de pipoca e algodão-doce.

O objetivo da ação e da campanha é dar visibilidade para a causa, uma vez que o Brasil enfrenta números preocupantes no que diz respeito à violência sexual contra crianças e adolescentes.

De acordo com o relatório da rede internacional InHope, o país ocupa a quinta posição entre os que mais registram denúncias de abuso sexual infantil online. Em 2024, mais de 52 mil páginas com conteúdo de abuso sexual infantil foram denunciadas no país.

Dados do Disque 100, canal de denúncias de violações de direitos humanos, revelam que, apenas nos primeiros quatro meses de 2023, foram registradas mais de 17,5 mil violações sexuais contra crianças e adolescentes.

Segundo o informado, a maior parte das vítimas são meninas, e em muitos casos, os agressores são pessoas próximas, como familiares ou conhecidos. Além disso, a maioria dos abusos ocorre no ambiente doméstico, o que dificulta a identificação e a denúncia dos casos.