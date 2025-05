Kethy Oliveira marca presença no Rio Pardo Exposhow

A cantora vargengrandense Kethy Oliveira foi convidada novamente para compor o time do Rio Pardo Exposhow, em São José do Rio Pardo. Em suas redes sociais, ela está mostrando os bastidores do evento, entrevistas com os cantores e a estrutura da festa, com o seu olhar de artista.

Kethy esteve presente no primeiro final de semana e também marcará presença no segundo fim de semana do rodeio riopardense, um dos mais conhecidos e prestigiados da região, que teve início na sexta-feira, dia 9, e chega ao fim neste sábado, dia 17.

À Gazeta de Vargem Grande, a cantora comentou que aqueles que não puderem ir ao evento, podem acompanhar detalhes da festa em suas redes sociais. “A repercussão está sendo boa, estou quase completando 100 mil seguidores devido ao forte engajamento com artistas e fãs do meu trabalho”, disse.

Entre os cantores, já passaram por ela no evento a dupla Victor e Léo, DJ GBR, Nattan e artistas regionais.

Evento termina neste sábado

Neste sábado, dia 17, para fechar o evento com chave de ouro, Dennis DJ se apresenta, além da dupla Renato & Giovanelli, que gravará seu DVD no local.

A festa acontece no Parque de Exposições de São José do Rio Pardo, na Alameda Dionísio Guedes Barreto ao lado da Cooxupé