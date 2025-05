Furto e ameaça no Centro resultam em prisão

Uma ocorrência policial mobilizou equipes de patrulhamento no cruzamento da Rua Coronel Lúcio com a Avenida Regato, no Centro, na quarta-feira, dia 14, por volta das 16h30. A ação envolveu uma suspeita identificada e detida após cometer diversos crimes, incluindo furto, ameaça, desacato, desobediência e resistência.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe da Polícia Militar foi acionada pela vítima, o proprietário de um comércio de doces e festas. O comerciante relatou que, por volta das 10h40, quatro potes de creme de avelã foram furtados de seu estabelecimento. As imagens de segurança capturaram o ato e permitiram a identificação da autora.

A equipe localizou a suspeita, já conhecida pelos policiais por furto, nas proximidades. Ao perceber a presença da vítima, ela passou a proferir ameaças, afirmando que iria atentar contra a vida do comerciante. Em seguida, ela teria simulado portar uma arma branca, ameaçando ferir a si mesma. No entanto, os policiais não visualizaram qualquer objeto cortante em sua posse.

Diante da resistência da mulher durante a abordagem, foi necessário o apoio de outra equipe, que auxiliou na contenção da mulher. A suspeita sofreu escoriações leves na queda, enquanto os agentes garantiram a sua integridade física. Após revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado.

A mulher foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil, onde teve a prisão ratificada. De acordo com o informado, durante o procedimento, manteve comportamento agressivo, demonstrando possível influência de substância entorpecente, situação registrada pelo delegado responsável.