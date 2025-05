Durante patrulhamento, adolescente foi apreendido

Uma equipe policial da Polícia Militar realizava patrulhamento ostensivo e preventivo pela Cohab IV, na terça-feira, dia 13, quando avistou três adolescentes já conhecidos nos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico de drogas.

Ao perceber a aproximação da viatura, um dos adolescentes foi flagrado tentando ocultar um embrulho no bolso de sua bermuda. Durante a revista pessoal, os policiais encontraram cinco pedras de crack no pacote, sendo quatro já fracionadas para venda e uma em tamanho maior, ainda a ser dividida.

Os outros dois adolescentes que o acompanhavam foram revistados, mas nada de ilícito foi encontrado com eles, sendo liberados em seguida. Questionado, o adolescente admitiu que as drogas eram destinadas à comercialização e informou que possuía mais entorpecentes em sua residência.

Diante da confissão, a equipe policial se dirigiu até o endereço indicado, onde foram localizados mais entorpecentes, sendo um pino de cocaína, 13 pedras de crack prontas para venda, além de R$ 98,00 em dinheiro, um prato e uma faca com resquícios de drogas, e um aparelho celular. Todos os itens estavam no quarto do adolescente, sobre uma sapateira.

Após a apreensão, ele foi levado à Delegacia de Polícia Civil, onde o delegado responsável ratificou a apreensão pelo ato infracional análogo ao tráfico de drogas, conforme boletim de ocorrência. O adolescente foi encaminhado à Fundação Casa Andorinhas, em Campinas, onde permaneceu à disposição da Justiça.