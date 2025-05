Adolescente é pego por tráfico de drogas na Cohab IV

Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela Polícia Militar por ato infracional análogo ao tráfico de drogas na Cohab IV, na sexta-feira, dia 9, por volta das 14h.

Durante patrulhamento na região, conhecida pelo intenso tráfico de drogas, especialmente na praça ao lado da Escola Nair Bolonha, os policiais avistaram o adolescente, já conhecido nos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico. O jovem carregava um embrulho azul, que tentou descartar ao perceber a aproximação da viatura. Em seguida, ele fugiu a pé, mas foi alcançado e abordado na Rua Antônio Tatoni.

Na busca pessoal, foram encontradas com o adolescente duas pedras de crack prontas para venda e a quantia de R$ 130,00. Questionado, ele confessou que realizava o tráfico de drogas na região há vários meses e que o embrulho descartado continha mais entorpecentes.

Os policiais retornaram ao local onde o objeto foi jogado, encontrando em seu interior 17 pinos de cocaína e duas porções de maconha, todos prontos para venda. Diante dos fatos, foi dada voz de apreensão ao adolescente.

A equipe da PM seguiu até a residência do jovem, onde sua mãe foi informada sobre o ocorrido. Em seguida, o adolescente foi levado à Delegacia de Polícia. Após os procedimentos legais, ele foi conduzido à Fundação Casa Andorinhas, no município de Campinas.