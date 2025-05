Campanha do Agasalho 2025: Drive-Thru acontece neste sábado em Casa Branca

Casa Branca será palco de mais uma edição da Campanha do Agasalho, promovida pelo Fundo Social de Solidariedade em parceria com a EPTV, neste sábado, dia 17. O Drive-Thru de Arrecadação será realizado na Praça da Matriz, das 9h às 12h, com o objetivo de recolher doações de roupas e cobertores em bom estado de conservação.

A campanha faz parte de uma ação regional, com eventos simultâneos em diversas cidades, e busca mobilizar a solidariedade da população para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade.

Segundo a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Casa Branca, Adriana Carvalho, a expectativa é de grande adesão. “Contamos com a solidariedade da população casa-branquense nesta campanha. Mais uma vez, estamos à frente para ajudar quem mais precisa e contamos com todos para que seja um sucesso”, declarou.

Os interessados em contribuir podem doar roupas masculinas, femininas e infantis, além de cobertores, roupas de cama, meias, gorros, sapatos e toalhas. A organização da campanha reforça a importância de que as peças estejam em boas condições de uso.

A Campanha do Agasalho é uma iniciativa tradicional que, todos os anos, mobiliza a comunidade em prol da solidariedade. Em 2025, a ação reforça o compromisso com aqueles que mais precisam, especialmente durante o período de baixas temperaturas.