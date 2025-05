Câmara Municipal de Casa Branca fará audiência pública para discutir LDO 2026

A Câmara Municipal de Casa Branca realizará na próxima quarta-feira, dia 21 de maio, uma audiência pública para apresentação, análise e discussão da Mensagem n° 19/2025, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2026, a LDO do município. O evento ocorrerá às 19h, no Auditório do Legislativo, localizado na Rua Barão de Casa Branca, 220, no Centro.

A audiência pública é uma oportunidade para que a população conheça e participe do processo de planejamento financeiro do município, contribuindo com sugestões e esclarecendo dúvidas sobre o projeto de lei que definirá as prioridades e metas orçamentárias para o próximo ano. O encontro será conduzido pela Presidente da Câmara, vereadora Fabiana Sandoval, e pelo presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador Lucas Cabriel Leite.

Além da participação presencial, o evento será transmitido ao vivo pela TV Câmara, pelo site oficial da Câmara Municipal de Casa Branca, que pode ser acessado pelo link www.camaracasabranca.sp.gov.br, e pelas redes sociais da instituição. Dessa forma, a transparência e o acesso às informações são garantidos a toda a população.

Os interessados podem consultar o processo relativo à matéria diretamente no site oficial do Legislativo, na seção “Transparência – Projetos em Tramitação”.

A Câmara Municipal reforça o convite à comunidade para que participe ativamente desse importante momento de planejamento e definição das diretrizes orçamentárias de Casa Branca para 2026.