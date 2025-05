Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu padre Celso Ricardo Garcia

Faleceu padre Celso Ricardo Garcia, aos 49 anos de idade, no sábado, dia 10 de maio, em Belo Horizonte, onde estava em retiro.

Natural de Vargem Grande do Sul, ele era missionário da Comunidade Missionária Providência Santíssima, de Mococa.

Padre Celso é filho do casal Terezinha e Celso que fazem parte da Comunidade de Santo Antônio; deixou o irmão Marcos e demais familiares.

O velório do padre Celso Ricardo Garcia, foi realizado em São João da Boa Vista, na Paróquia de Santo Antônio, onde foi celebrada a missa de corpo presente.

Seu sepultamento foi realizado no domingo, dia 11, no Cemitério Municipal de São João da Boa Vista.

Falecimentos em Vargem Grande do Sul

Faleceu Cinira Benedita Messias Felipe, aos 74 anos de idade, no dia 9 de maio. Residia no Jardim Dolores; viúva de Eduardo; deixou os filhos José Eduardo, Luís Carlos, Elaine, Júlio César, Daniela, Vanessa, Aline e Fernando; as noras Letícia e Lídia; os genros Aguinaldo e Tiago; os netos Ana Caroline, Larissa, Brenon, Richard, Robert, Richyelhi, Gabriel, João Augusto, Mateus, Ítalo, Liz, Gabrielly, Miguel, Vitor e Felipe; os bisnetos Lorenna, Samuel, Arthur e Valenthyna; as irmãs Cinira, Celina e Maria Célia; e sobrinhos. Foi sepultada no dia 10 de maio, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Jorge da Cruz Cunha, aos 76 anos de idade, no dia 12 de maio. Residia na Vila Santana; deixou a esposa Nadir Plates; os filhos João e Daniel; as noras Rosângela e Eleite; o neto Marriq e irmãos. Foi sepultado no dia 12 de maio, no Cemitério da Saudade.

Faleceu José Aparecido Moreira, conhecido como Cido Belarmino, aos 83 anos de idade, no dia 12 de maio. Residia na Vila Santana; deixou a companheira Silvia; os filhos José Aparecido, Adilson, Alexandrino e Lucas; noras; os netos Maria Vitória, Wolace, Luan, Elton e Carina; os irmãos Maria Helena, Benedito, João Batista, Isabel e Eliana; e sobrinhos. Foi sepultado no dia 12 de maio, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Anézia Rossi Valezin, aos 88 anos de idade, no dia 14 de maio. Residia no Jardim Pacaembu; era viúva de José Valezin; deixou os filhos Luís Carlos e José Antônio; nora; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 14 de maio, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Luís dos Santos Costa, aos 76 anos de idade, no dia 14 de maio. Residia no Jardim Dolores; deixou a esposa Nilce Shirley de Macedo Costa; os filhos Silvia, Élcio, Sônia, Gilberto e José Luís; o genro Jorge; as noras Ana Maria e Brigida; os netos Daiane, Camila, Daniele, Luís Davi, Beatriz, Cecília, Gustavo, Rafaela, Íris, Letícia, Otávio Rafael e Erick; os bisnetos Vitória, Valentina, Maria Fernanda, Henrique, Hugo, Helena, Alana e Plínio; os irmãos Onédia e José Costa; e sobrinhos. Foi sepultado no dia 15 de maio, no Cemitério Parque das Acácias.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Nancy Marchi Martins, aos 82 anos de idade, no dia 9 de maio. Deixou os filhos Luciano e Hebert; as noras Ângela e Patrícia; os netos Aline, Erick, Ellen e Caio. Foi sepultada no dia 10 de maio, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu João Pereira Sobrinho, aos 77 anos de idade, no dia 10 de maio. Deixou a esposa Laura da Silva Pereira; os filhos Elaine, Renata, Alexandre e Fernando; as enteadas Rosemeire, Rosana e Rosângela; genros e netos. Foi sepultado no dia 11 de maio, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Luiz Beraldo, conhecido como Luiz do Táxi, aos 86 anos de idade, no dia 11 de maio. Deixou a esposa Maria; a filha Kelly e netos. Foi sepultado no dia 12 de maio, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Francisca Azarias Leandro, aos 90 anos de idade, no dia 11 de maio. Deixou os filhos Ademir, Lupercio, Leonardo, Adonis, Euclides e Sebastião; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 12 de maio, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Carlos Malaquias dos Santos, aos 68 anos de idade, no dia 12 de maio. Deixou a filha Carla. Foi sepultado no dia 12 de maio, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu José Rodrigues, conhecido como Paletó, aos 72 anos de idade, no dia 12 de maio. Deixou a filha Luciana; era pai de Anderson – já falecido; deixou os irmãos Rosilda, Marilda, Nelson, Fernando, Vera, Rosângela e Marta. Foi sepultado no dia 13 de maio, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Adenice de Carvalho Augusto Silva, aos 60 anos de idade, no dia 13 de maio. Deixou a mãe Maria Aparecida; o marido Claudinei; as filhas Tânia, Aline e Marcela; os netos Heitor, Samuel, Bernardo e Gabriel. Foi sepultada no dia 14 de maio, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Leni Aparecida Benvenuto Souza, aos 53 anos de idade, no dia 14 de maio. Deixou a mãe Quintina Simões Benvenuto; o marido Luciano de Oliveira; o filho Lucas e os irmãos Leila, César e Fernando. Foi sepultada no dia 15 de maio, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Veide Carneiro Marino, aos 85 anos de idade, no dia 14 de maio. Deixou o marido Jairo Marino; os filhos Luiz, Jairo Jr, Marcelo e Valéria; noras; genros; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 15 de maio, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Amélia Regina dos Santos Alves, aos 57 anos de idade, no dia 15 de maio. Deixou o marido Gilberto Bartier; os filhos César, Marina e Mariane; genros; nora e netos. Foi sepultada no dia 15 de maio, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Wagner Viana Grilo, aos 60 anos de idade, no dia 16 de maio. Deixou os filhos Tiago e Camila; os irmãos Valter, Carlos, Vera, Cláudia, Cláudio e Rogério; e sobrinhos. Foi sepultado no dia 16 de maio, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Falecimento em São Sebastião da Grama

Faleceu Hairton Apolinário, aos 85 anos de idade, no dia 10 de maio. Foi sepultado no dia 11 de maio, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.