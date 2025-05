Churrascada do Bem supera expectativas e reúne 700 pessoas

A Fazenda Casarão São Bento, em Vargem Grande do Sul, foi palco no último sábado, dia 10, de mais uma edição da tradicional Churrascada do Bem, evento beneficente promovido pela Associação Setembro. Com ingressos esgotados 15 dias antes do evento, a iniciativa reuniu um público recorde de 700 pessoas, praticamente o dobro da edição anterior, que contou com 350 participantes.

O evento, que contou com um Open Food repleto de carnes de primeira fornecidas pela Take Steak, destacou-se pela inovação ao eleger a batata em sua versão cremosa como o carro-chefe do cardápio. Além da gastronomia de qualidade, a programação musical trouxe atrações diversificadas, com o DJ Rafa Dias animando o público com uma seleção de músicas no estilo drinks & music, a cantora Anna Clara trazendo o melhor do sertanejo e Mateus Rott com seu country old school.

À Gazeta de Vargem Grande, Simone Oliveira, presidente da Associação Setembro, destacou o sucesso da Churrascada do Bem. “Foi um sucesso absoluto! Superou todas as nossas expectativas, os ingressos se esgotaram 15 dias antes do evento, o que já demonstrava o engajamento e o carinho do público com a causa. Isso só foi possível com a graça de Deus e a força da nossa diretoria, dos patrocinadores, apoiadores, parceiros, voluntários e de todos que compraram ingresso ou participaram do leilão solidário. Cada um foi peça fundamental para o sucesso do evento. De 350 para 700 pessoas foi um crescimento expressivo que nos enche de alegria e nos dá ainda mais força para seguir com os projetos da Associação”, disse.

Toda a renda arrecadada com o evento será destinada às entidades apoiadas pela Associação Setembro, entre elas o Hospital de Caridade, APAE, Humanitária, Dom Bosco, Mão Amiga e Casa de Passagem. “Assim como todos os recursos arrecadados pela Associação Setembro, o valor da Churrascada do Bem será destinado às entidades que fazem parte da Associação. Anualmente, realizamos um rateio com base no DRE (Demonstrativo de Resultados do Exercício) enviado por cada entidade, levando em consideração o faturamento, as despesas e o número de pessoas atendidas. O repasse é feito ao longo do ano em forma de materiais essenciais, como alimentos, medicamentos, utensílios para cozinha industrial, camas hospitalares, gás de cozinha, roupas de cama e banho, entre outros”, comentou.

“Gostaríamos de reforçar um princípio que sempre norteou nossa atuação: os recursos da Associação Setembro são destinados exclusivamente a ações que tragam benefício direto aos usuários das entidades. Temos como regra não custear despesas administrativas ou de manutenção predial, como pintura de fachadas, contas fixas de energia elétrica, serviços contábeis ou salários. Prezamos pela transparência, coerência e respeito absoluto aos recursos que nos são confiados pelos nossos doadores e apoiadores”, completou.

A diretoria da Associação Setembro agradece a todos os apoiadores e patrocinadores dessa festa que já faz parte do calendário da Associação Setembro.

A Associação Setembro já se prepara para seu próximo evento, o Torneio do Bem, marcado para os dias 1, 2 e 3 de agosto, no Espaço Beach, em Vargem Grande do Sul. “Será mais uma oportunidade de unir esporte, solidariedade e comunidade em prol das nossas entidades”, finalizou.

Fotos: Arquivo Pessoal