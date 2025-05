Hoje é o último dia para regularização título de eleitor

O prazo final para regularização do título de eleitor é nesta segunda-feira, dia 19 de maio. Após essa data, os títulos com pendências serão automaticamente cancelados.

Além do cancelamento do título do eleitor, entre as penalidades previstas estão o cancelamento do CPF, impedimento para emissão de passaporte, impossibilidade de assumir cargo público ou fazer matrícula em instituições públicas, não conseguir financiamentos em bancos públicos, entre outras consequências.

Para regularizar, vá ao Cartório Eleitoral com seu RG original, comprovante de residência e pagamento das multas referentes à ausência nas eleições. A multa tem o valor de R$ 3,51 por turno de votação não justificado. O serviço de regularização em si é gratuito.

Além da opção presencial, o eleitor também pode acessar o site de Autoatendimento da Justiça Eleitoral ou utilizar o aplicativo e-Título para verificar a situação e quitar possíveis multas, inclusive via Pix.