Painel: Visita ilustre

Crise financeira do Hospital

É de conhecimento geral a crise financeira enfrentada pelo Hospital de Caridade, que possui um enorme déficit orçamentário. Mesmo com os repasses realizados pela Prefeitura Municipal e pelo Sistema Único de Saúde, a conta não fecha e o déficit só aumenta. Para o final deste ano, é esperado um déficit em caixa que pode chegar a R$ 5 milhões negativos.

Faltou público

Na última terça-feira, dia 13, a Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul realizou uma sessão solene em comemoração ao centenário do Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul. O evento contou com a presença de alguns vereadores e representantes do Hospital de Caridade. A falta de membros da comunidade vargengrandense é notória em uma solenidade tão importante quanto a celebração do centenário do hospital.

Será que é falta de divulgação?

A falta da população na solenidade do Hospital de Caridade chamou atenção e nos leva a refletir se não seria falta de divulgação da Câmara Municipal nos meios de comunicação. As sessões ordinárias e extraordinárias do Legislativo, bem como as audiências públicas para discutir assuntos relevantes, são de extrema importância e, cada vez, menos é notada a participação popular.

Veto retirado

O projeto de lei da Mesa Diretora N.º 23/25, que foi aprovado pelos vereadores na sessão do dia 15 de abril e altera as referências e o valor do salário inicial do cargo de procurador e analista contábil, será promulgado pela Câmara Municipal. Durante a semana, o prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) vetou o projeto, porém o veto foi retirado nesta sexta-feira, dia 16. Como o prazo para o prefeito sancionar a lei já expirou, a lei será promulgada pela Câmara.

Lei do Nepotismo

O prefeito Celso Ribeiro deve dar um parecer na próxima semana sobre a ‘Lei do Nepotismo’, uma iniciativa da vereadora Dra. Vanessa Martins (PL) que foi aprovada por unanimidade pelos vereadores na sessão ordinária da Câmara Municipal que aconteceu no dia 6 de maio. O prazo de 15 dias úteis que o prefeito possui para se manifestar, podendo vetar ou sancionar a lei, ainda está correndo. O veto pode ser total ou parcial, a depender de suas implicações e, neste caso, o veto será votado pelos vereadores municipais, que poderão aprová-lo ou não. A lei proíbe a prática de nepotismo tanto no Executivo, como também no Legislativo e nas autarquias municipais.

Visita ilustre

O deputado estadual Barros Munhoz (PSDB) esteve em Vargem Grande do Sul nesta sexta-feira, dia 16. Na ocasião, ele visitou as obras na estrada da Lagoa Branca, acompanhado do prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) e do diretor do Departamento de Planejamento Amarildo Duzi Moraes. O deputado teve papel importante na liberação dos recursos para as melhorias que estão sendo feitas no local.

Sessão às segundas

Na próxima segunda-feira, dia 19, acontecerá a primeira sessão da Câmara Municipal de Vargem após a mudança de dia. Agora, as sessões ordinárias acontecem às primeiras e terceiras segundas-feiras de cada mês, às 19h30.