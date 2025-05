Projeto da pavimentação da estrada das Perobeiras avança

Está sendo elaborado pelo prefeito Celso Ribeiro (Republicanos), um projeto para a pavimentação da conhecida estrada das Perobeiras, que liga a rodovia SP-215, nas proximidades da empresa Café Pacaembu em direção a “estrada do feno”. A estrada, além de dar acesso ao bairro Residencial Colina e Jd. Fortaleza, também leva até a conexão com a estrada vicinal para a cidade de Itobi.

Na última semana, o prefeito recebeu no gabinete os proprietários das terras que fazem frente com a atual estrada de terra para apresentar a eles o projeto que está em elaboração, destacando a importância desta obra que é um avanço para Vargem Grande do Sul.

“Atualmente a estrada tem um grande fluxo de veículos diariamente, entre motos, veículos de passeio, ônibus e vans de transporte escolar e rural, caminhões e carretas bitrem que transportam diversos tipos de colheita entre outros. Progresso, agilidade e segurança para o trânsito destes veículos e também um deslocamento rodoviário mais rápido para quem vem da cidade de Casa Branca e precisa acessar Vargem ou seguir adiante para a cidade de Itobi”, explicou.

O projeto está sendo feito nos moldes das Rodovias Estaduais, as “SPs”, com um pavimento principal de sete metros de largura de pista, mais o acostamento, a realização das galerias de escoamento de água de chuva, assim como um espaço já pensado para futuras calçadas ou até mesmo a necessidade de ampliação da rodovia.

Segundo o informado, os proprietários aprovaram o projeto e 99% deles já concordaram com os ajustes necessários para o alargamento da estrada, como por exemplo o reposicionamento de cerca para que a obra aconteça.

Fotos: Prefeitura Municipal

O conjunto de obras que incluirá a pavimentação da estrada das Perobeiras, por meio do Governo do Estado, fará parte do Lote 10 no Programa “São Paulo pra Toda Obra”, do Governador Tarcísio de Freitas, programado para execução no próximo ano de 2026, após aprovação de projeto e liberação de recursos.

Em suas redes sociais, o prefeito Celso Ribeiro ressaltou que o governador Tarcísio de Freitas tem sido grande parceiro de Vargem Grande do Sul. “Ele está destinando diversas obras e ações importantes para o município, como por exemplo, a pavimentação na estrada de Lagoa Branca, um investimento de mais de 32 milhões de reais e que já está sendo executada. Também a vinda de centenas de Casas Populares já autorizadas, apenas aguardando liberação do Governo para início das inscrições, assim como a construção de novas creches, praças, investimentos em infraestrutura, diversos cursos através de vários convênios para capacitação das famílias e incentivo na geração de renda. É só o início de mais um grande projeto, pois vem muito mais por aí”, completou.