Câmara realizou sessão solene em homenagem aos 100 anos

Na última terça-feira, dia 13, a Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul realizou uma sessão solene em comemoração ao centenário do Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul, instituição que, ao longo de um século, tornou-se referência em cuidado e assistência à saúde na região. O evento contou com a presença de vereadores e representantes do hospital.

A cerimônia teve início com o pronunciamento do mestre de cerimônias, que saudou os presentes e destacou a importância do hospital para a cidade. O presidente da Câmara Municipal, vereador Maicon do Carmo Canato, conduziu a sessão e convidou para compor a mesa de autoridades o interventor do hospital, José Geraldo Ramazotti, o administrador Francisco de Assis Masuco Manoel, o ex-provedor Luciano Carril, o vereador Paulo César da Costa, o Paulinho da Prefeitura (Podemos), e a enfermeira chefe Maria Helena Zan.

Também estiveram presentes os vereadores Antônio Sérgio da Silva, o Serginho da Farmácia (Cidadania), Giovana Aparecida de Carvalho da Silva (MDB), João Carlos Dias Nunes, o Joãozinho da Força (Republicanos), Rafael Coracini Mendes (MDB), Vagner Gonçalves Loiola, o Bilu (Solidariedade), e Vanessa Salmaço Martins, a Dra. Vanessa (PL), além de representantes do hospital, como o interventor adjunto, Anderson Luís do Santos, o diretor financeiro, Nilson Adão e o diretor jurídico, Márcio Aliende.

Fotos: Reportagem

Após a formação da mesa, a solenidade prosseguiu com a execução do Hino Nacional e do Hino de Vargem Grande do Sul. Em seguida, foi apresentado um histórico da instituição, elaborado por Francisco de Assis Masuco Manoel, destacando momentos marcantes da trajetória do hospital, que teve sua pedra fundamental lançada em 1925 e passou por diversas transformações ao longo dos anos.

Durante os discursos, o vereador Paulo Cesar da Costa, proponente da homenagem, destacou o papel fundamental do hospital no atendimento à população, especialmente aos mais necessitados. O interventor José Geraldo Ramazotti, que assumiu a gestão em 2024, agradeceu o reconhecimento e reforçou o compromisso da instituição com a saúde da comunidade.

O ponto alto da solenidade foi a entrega de uma placa comemorativa, oferecida pela Câmara Municipal em reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo hospital ao longo de um século. Ao final, o presidente Maicon Canato encerrou a sessão ressaltando a importância de manter o hospital em pleno funcionamento e prestando serviços de qualidade à população.

O Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul segue enfrentando desafios típicos de instituições filantrópicas, como a insuficiência de repasses do Sistema Único de Saúde (SUS). No entanto, permanece como um símbolo de dedicação e cuidado, garantindo atendimento a milhares de pacientes todos os anos.