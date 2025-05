Hospital de Caridade completou 100 anos de fundação

Foi uma celebração singela, a que marcou os 100 anos de fundação do Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul, realizada no sábado, dia 10 de maio, com a presença de várias autoridades locais, servidores do Hospital, representantes de entidades, médicos, ex-dirigentes da instituição e convidados. As bênçãos foram dadas pelo padre Gilberto e pelo pastor Samuel.

O atual interventor José Geraldo Ramazotti agradeceu a presença de todos, fazendo uma referência especial ao vereador Paulinho da Prefeitura e à deputada federal Luiza Erundina pelas verbas que foram as responsáveis pelas várias obras que estavam sendo inauguradas na ocasião. Também agradeceu à Associação Setembro, pela sua contribuição à entidade que dirige.



Falou das dificuldades que o Hospital vive, sendo o custeio o maior problema e o seu dia a dia na condução da instituição, principalmente no tocante a pedir ajuda às necessidades apresentadas e que nas muitas portas que bateu, nunca recebeu um não.

Agradeceu aos membros da Câmara Municipal passada e a atual, pelas emendas impositivas dos vereadores que ajudam na manutenção do Hospital. Também fez referência ao atual prefeito Celso Ribeiro e ao ex-prefeito Amarildo Duzi Moraes, presentes na homenagem, pela contribuição que a prefeitura municipal faz à entidade.

O Hospital foi fundado no dia 13 de maio de 1925 e a sua longa história foi lida pelo administrador da entidade Francisco de Assis Masuco Manoel aos presentes, que puderam tomar conhecimento de toda a luta pela sua construção, os vários momentos que marcaram a história da principal instituição de saúde do município, seus provedores, diretores clínicos e funcionários que durante um século mantiveram o Hospital funcionando e cumprindo com sua nobre missão de salvar vidas.

Dando prosseguimento às comemorações, foram descerradas as placas de inauguração de algumas obras realizadas no Hospital, sendo homenageadas as pessoas que contribuíram com a entidade, deixando seu exemplo de trabalho.

As obras reformadas do Setor B de internação, nova cozinha e lavanderia, só foram possíveis de serem realizadas graças aos recursos conseguidos através do trabalho do vereador Paulinho da Prefeitura junto à deputada federal Luiza Erundina, cujas emendas totalizaram R$ 1.482.727,08.

O médico Luís Antônio Brandi teve seu nome dado ao novo ambulatório, homenagem recebida pela grande contribuição que tem dado ao Hospital, onde está atuando há 48 anos. Além do homenageado, estavam presentes seus familiares e amigos. Momento especial quando ao fazer uso da palavra, dr. Luís Brandi agradeceu de maneira especial ao médico Antônio Carlos Ranzani, presente também no evento, que foi o responsável pela sua vinda para Vargem Grande do Sul.

As homenagens prosseguiram, com o nome da funcionária dona Sebastiana Melo Rui sendo dado à nova cozinha. Durante muitos anos de sua vida, ela trabalhou como cozinheira do Hospital e a placa foi descerrada com a presença de seus familiares e das autoridades presentes.

A lavanderia levou o nome de dona Afonsa Batista de Paula Henrique, que trabalhou por muitos anos no setor, tendo seus familiares participado do descerramento da placa. Também uma nova placa contendo o nome do médico dr. Gabriel Mesquita, foi descerrada e será afixada ao Setor B do Hospital de Caridade.

Por último, foi feita uma homenagem especial aos colaboradores do Hospital de Caridade, o administrador Francisco de Assis Masuco Manoel e à funcionária Neusa Maria Fermoselli, por seus mais de 50 anos de trabalho na instituição.

A mesa das autoridades foi composta pelo interventor José Geraldo Ramazotti; prefeito Celso Ribeiro; vice-prefeito Guilherme Nicolau; Maicon Canato, presidente da Câmara e vereadores. Também presentes o interventor adjunto, Anderson Luís do Santos; a enfermeira chefe Maria Helena Zan; o diretor financeiro, Nilson Adão; diretor financeiro adjunto, Tarcísio P. Pereira; secretário, Carlos R. Carvalho; diretor jurídico, Márcio Aliende; mesário e ex-interventor Valmir Costa.

A deputada Luiza Erundina (PSOL), autora das emendas que contribuíram com as reformas do Hospital que foram inauguradas durante o evento, era aguardada para a solenidade. Ela não pôde comparecer e enviou mensagem congratulando a direção do Hospital, as autoridades presentes e informando que infelizmente não poderia comparecer.

Também o deputado estadual Barros Munhoz (PSDB) enviou mensagem parabenizando a direção do Hospital pelo centenário da entidade.

O vereador Paulinho da Prefeitura, fazendo o uso da palavra, agradeceu a deputada federal Luiza Erundina e parabenizou também os diretores do Hospital. Ele também disse que continuaria lutando para conseguir mais verbas para a entidade e que, em breve, haveriam novidades sobre mais verbas para a instituição.

O prefeito Celso Ribeiro, em seu discurso enalteceu o trabalho realizado pelo interventor Ramazotti, parabenizou a todos que até hoje lutaram para manter o hospital de pé e afirmou que o Hospital de Caridade é a entidade mais importante do município. Na ocasião o prefeito assumiu o compromisso em liberar verba para adquirir alguns aparelhos que o Hospital necessitava, bem como novas cadeiras para os acompanhantes e o asfaltamento da entrada de veículos na parte detrás da instituição. Após, foi cortado o bolo do Centenário feito pelas cozinheiras do Hospital de Caridade e servido aos presentes.

Fotos: Reportagem

Missa

Na terça-feira, dia 13 de maio, foi celebrada uma missa em prol dos 100 anos de fundação da entidade na capela existente dentro do Hospital de Caridade. Estiveram presentes na missa, que aconteceu às 10h, funcionários e membros da diretoria da entidade, além dos vereadores Paulo César da Costa, o Paulinho da Prefeitura (Podemos), e Vagner Gonçalves Loiola, o Bilu (Solidariedade).