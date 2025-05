O gatinho da represa

O destaque da coluna Momento Pet dessa semana é um gatinho muito especial, que poderia ganhar o Título de Cidadão Vargengrandense.

Trata-se do gatinho que vive na Represa Eduíno Sbardellini. Muito carinhoso e curioso, o bonitão vive no local há mais de um ano e é cuidado por alguns cidadãos, como o vigilante patrimonial Bruno Rafael Rodrigues Camargo.

Quem vai à represa pode encontrar o meigo gatinho próximo ao letreiro com o nome da cidade. Ele costuma dormir na beira da represa ou em cima da primeira árvore, perto da faixa de pedestre.

À Gazeta, Bruno contou que chama o gato de bebezinho e que ele é macho e castrado. Bruno leva ração frequentemente para alimentar o gatinho e também dá vermífugo a ele.

Sem ficar desconfiado com tanta gente que normalmente o cerca de atenção, o animalzinho não se intimida com ninguém que para um pouquinho para brincar com ele. Quando a Gazeta fez as fotos, até se aproximou da câmera para os clicks.

