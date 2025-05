Equipes de Grama disputaram mais uma rodada dos campeonatos regionais

As equipes de futebol e futsal do Departamento de Esportes participaram, no último sábado, dia 17, de mais uma rodada dos campeonatos regionais em andamento, representando o município em diferentes categorias e modalidades.



Pela 3ª Copa União Regional de Escolas de Futebol, a equipe da categoria sub 10 entrou em campo jogando em casa. O jogo, realizado no Estádio Municipal, contou com bom público e demonstrou o empenho dos jovens atletas que seguem na disputa da competição regional.

Enquanto isso, em São João da Boa Vista, as equipes sub 12, sub 14 e sub 18 disputaram partidas pelo Campeonato Municipal de Futsal, organizado pela Liga Sanjoanense. Os confrontos aconteceram no ginásio local e reuniram times de diversos municípios da região.