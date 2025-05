Vargem recebe oficina “Cine Camiseta: Cinema de Ontem e Sempre”

Acontecerá em Vargem Grande do Sul a oficina “Cine Camiseta: Cinema de Ontem e Sempre”, promovida pela Prefeitura Municipal, por meio do Departamento de Cultura e Turismo, em parceria com o Ponto MIS (Museu da Imagem e do Som). A atividade será realizada nesta segunda-feira, dia 26, a partir das 13h30 no Auditório da Casa da Cultura, localizado na Rua Major Corrêa, nº 505, no Centro. A entrada é gratuita.

Voltada ao público a partir dos 10 anos de idade, a oficina propõe uma experiência interativa e educativa sobre a evolução do cinema, utilizando diferentes mídias e tecnologias que marcaram a história da sétima arte. As inscrições poderão ser feitas presencialmente, no local, no próprio dia do evento.

Durante a oficina, os participantes farão uma verdadeira viagem no tempo do cinema. Utilizando um projetor Super 8, imagens de filmes e animações antigas serão projetadas diretamente em camisetas, criando o efeito de “telas vivas”. O objetivo é proporcionar uma reflexão sensorial sobre o desenvolvimento dos formatos cinematográficos, desde a película até as plataformas digitais contemporâneas.

O conteúdo inclui a exibição e discussão de suportes como VHS, Betamax, LaserDisc, DVD, Blu-ray, HDs e os atuais serviços de streaming. A proposta é apresentar o cinema não apenas como forma de entretenimento, mas também como linguagem histórica e cultural em constante transformação.

A oficina será ministrada por Diaulas Ullysses, cineasta e pesquisador com ampla atuação no cenário audiovisual brasileiro. Com formação em Gestão de Rádio e TV pela Universidade Bandeirante de São Paulo e em Direção de Cinema pela Escola Livre de Cinema e Vídeo (ELCV) de Santo André, Diaulas tem um histórico extenso de produção, ensino e incentivo ao cinema em diversas regiões do estado. Entre suas contribuições destacam-se a coordenação do Cine Eldorado, na cidade de Diadema, e a realização de filmes em múltiplos formatos desde 1995.