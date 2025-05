Almoço da Comissão é hoje

A Comissão Organizadora da tradicional Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana promove, neste domingo, dia 25 de maio, o seu 3º Almoço. O evento será realizado no salão da Igreja São Joaquim, a partir das 10h30, reunindo música ao vivo, comida típica e um importante gesto de solidariedade.

A animação da festa ficará por conta da dupla sertaneja Orivaldo e Jonas, que promete embalar os participantes com um repertório de clássicos do sertanejo raiz.

O ingresso custa R$ 50,00, com meia-entrada para crianças de 8 a 12 anos. Parte da renda obtida será destinada ao Hospital de Caridade, instituição que há décadas presta serviços essenciais à comunidade local.

O cardápio do almoço inclui porco no fogo de chão, frango, linguiça, arroz, feijão gordo, farofa, vinagrete e salada. As bebidas serão vendidas separadamente.

Os ingressos podem ser adquiridos com os membros da Comissão Organizadora ou em pontos de venda espalhados pela cidade, como a Salgateria da Nira, o Supermercado Nako e a Bia Boutique.