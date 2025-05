Neste domingo comemora-se o Dia do Trabalhador Rural

Neste domingo, dia 25 de maio, comemora-se o Dia do Trabalhador Rural, data criada para homenagear, reconhecer e valorizar o trabalho desses profissionais do setor agrícola que tanto contribuem para a economia do Brasil.

São os conhecidos homens e mulheres do campo, que trabalham nas zonas rurais, quer como lavradores, agricultores, cuidadores de animais e pequenos produtores que desempenham um papel fundamental na produção de alimentos e no desenvolvimento do setor agrícola do país.

A data foi oficialmente criada como o Dia do Trabalhador Rural, pela lei nº 4.338, de 1º de junho de 1964. O dia foi escolhido em razão do falecimento, por acidente aéreo, do deputado federal Fernando Ferrari, em 25 de maio de 1963. Ferrari foi um dos políticos mais engajados na luta dos trabalhadores rurais, por seus direitos e questões sociais.

Ele era gaúcho, natural de São Pedro do Sul, foi economista e político de vários mandatos de deputado estadual e federal. Foi filiado ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e depois fundou o Movimento Trabalhista Renovador (MTR). Segundo sua biografia, ele ajudou a redigir o estatuto do Trabalhador Rural, e participou da elaboração do projeto de reforma agraria na época do governo de João Goulart.

Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil